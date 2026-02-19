Las acciones de las principales multinacionales dedicadas al desarrollo y fabricación de armamento de guerra tuvieron un salto en el día de ayer en las principales bolsas del mundo. Según los analistas financieros, esto se debe a que hoy funcionará por primera vez el Consejo de Paz creado por Donald Trump con el objetivo de competir con las Naciones Unidas en el mantenimiento del orden global. “Los fabricantes de armas ven con mucho entusiasmo la creación de este consejo. De hecho, ni bien Donald Trump lo anunció, la industria empezó a hacer planes para aumentar su producción, previendo un importante crecimiento de la demanda”, explicó un analista del Financial Times.

De todas maneras, el aumento de las acciones no fue parejo en todos los sectores de la industria: los fabricantes de tanques de guerra, fusiles y armamento para la guerra convencional tuvieron una leve suba, mientras que los fabricantes de armas nucleares registraron un alza bastante más pronunciada. “Cuanto más avanzan los planes de paz de Trump, más se convencen los inversores de que no va a haber más conflictos locales, sino una guerra nuclear a gran escala”, aseguró el analista.