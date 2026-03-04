Todos los años, Google suele publicar una lista de las preguntas que más realizaron sus usuarios. Pero en esta ocasión la empresa decidió divulgar un listado que abarca únicamente los primeros dos días de esta semana. Las tres preguntas que más se formularon los internautas fueron: “¿A cuánto está el petróleo?”, seguida de “¿Dónde queda el estrecho de Ormuz?” y “¿Cómo construyo un búnker nuclear?”. Desde Google explicaron que la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hizo que el foco de atención de buena parte del mundo se desplazara hacia allí. “A las pocas horas de ocurrido el ataque la gente empezó a preocuparse por el precio del petróleo. Cuando Teherán decidió cerrar el estrecho de Ormuz, los usuarios quisieron conocer dónde quedaba. Y cuando la guerra empezó a expandirse por Medio Oriente y Trump salió a dejar bien en claro que esta vez iba por todo, el interés de las personas se desplazó hacia la construcción de búnkeres nucleares”.

Pero las repercusiones por la escalada entre Estados Unidos e Israel e Irán no solo se dieron en el mundo adulto. “Muchos adolescentes hicieron preguntas como ‘si me expongo a radiación nuclear, ¿me transformo en un X-Men?’ o ‘¿es cierto que la radiación nuclear cura el acné?’”.