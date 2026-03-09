Si bien la versión oficial del gobierno es que la alternativa de construir un túnel por 18 de Julio tiene tantas chances como cualquier otra, en la Torre Ejecutiva reconocen que este extremo se ve como “cada vez menos probable”. “Inicialmente era una idea perfectamente realizable, pero los últimos estudios que realizamos indicaron que la tierra podría ser más dura de lo que prevemos, por lo que volvería la excavación del túnel más larga y dificultosa. Nos pasó algo similar con Mario Bergara: resultó bastante más duro de lo que esperábamos. Entre que es un poco rellenito y barbudo y que se disfraza, tiene un aire bonachón a lo Papá Noel; pero con sus críticas permanentes a la posibilidad de construir el túnel está demostrando que se parece bastante más al Grinch”, opinó una fuente del Poder Ejecutivo.

De confirmarse que la dureza de la tierra y la de Bergara hacen que el proyecto sea “inviable”, se buscarán “algunas alternativas”, como transformar 18 de Julio en una avenida exclusiva para ómnibus o esperar a que Montevideo tenga un intendente más dócil.