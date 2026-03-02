El jueves de la semana pasada tuvo lugar un hecho histórico: Juan Salgado, quien ocupó la presidencia de Cutcsa durante las últimas tres décadas, dejó su lugar a Juan Pablo, su hijo, que se convirtió así en el nuevo presidente de la empresa de transporte. Cutcsa organizó una fastuosa ceremonia para celebrar el acontecimiento. Salgado padre e hijo llegaron a la sede de la empresa en un lujoso ómnibus modelo Leyland de 1962 y de allí pasaron a otro ómnibus: la unidad reciclada que se utiliza como tablado para el programa Rondamomo. Frente a este escenario estaban ubicados los invitados de honor, entre los que se destacaban Yamandú Orsi, Mario Bergara, Óscar Dourado, Edgardo Novick y varios integrantes del gobierno de Galicia.

Tras la bendición del arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, se procedió al momento más esperado de la ceremonia: la coronación. Una ola de murmullos inundó el lugar cuando Salgado padre mostró la imponente corona de oro macizo y joyas que simboliza la investidura del presidente de Cutcsa. Ya con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, Juan Pablo Salgado decretó un aumento al subsidio del boleto y posteriormente se retiró a sus aposentos.