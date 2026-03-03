El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán se transformó en motivo de conversación en reuniones familiares, lugares de trabajo y, sobre todo, estaciones de servicio. Un pistero explicó que la mayoría de los automovilistas están “muy impactados” por la situación en Medio Oriente. “La gente que viene a cargar nafta está triste, desesperanzada y abatida. Muchos se preguntan cómo es posible que en el mundo aún existan guerras. Otros se horrorizan por las cosas que puede llegar a hacer el hombre. Estos comentarios los hacen más que nada entre que entregan la tarjeta y el pos aprueba la transacción. No sé bien por qué, pero en ese intervalo de tiempo es cuando las preocupaciones y las reflexiones sobre el ataque a Irán aparecen con más frecuencia”.

Varios grupos de automovilistas están promoviendo en redes sociales una gran “caravana por la paz” que partiría desde varios puntos de las capitales departamentales y finalizaría en una estación de servicio, en donde los participantes harían una vigilia para pedir por el fin de las guerras en todo el mundo, pero especialmente en Medio Oriente.