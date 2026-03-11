Los liderados por Guido Manini Ríos finalmente dieron sus votos para la instalación de una comisión parlamentaria que investigará la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Según explicaron desde Cabildo Abierto, en el partido no ven “posibles irregularidades” en el proceso de compra de la estancia, sino que les preocupa “lo que se va a hacer de ahora en más”. “Nosotros votamos la investigadora y vamos a participar en ella porque queremos asegurarnos de que ninguno de los colonos que se transformen en adjudicatarios de un predio terminen viviendo allí”.

Los cabildantes reiteraron su posición de que la entrega de tierras a colonos “no es algo que sea bueno o malo en sí”, sino que todo depende “de la forma en que se maneje el asunto”. “Si las tierras se entregan para que algún estanciero millonario pueda extender sus dominios y disfrutar de los frutos de estos campos sin tener que moverse de Montevideo, nosotros lo apoyamos. Ahora, si lo que se pretende es que las personas que reciben un predio para quedarse en el campo efectivamente lo hagan, entonces ahí no lo vamos a tolerar”.