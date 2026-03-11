Una cuadrilla de trabajadores que estaba realizando tareas de mantenimiento en la red de saneamiento de Ciudad Viaja hizo un descubrimiento fortuito que permitió abortar la que seguramente hubiera sido la maniobra delictiva de la década. Según relataron desde el Ministerio del Interior, estos trabajadores detectaron un pequeño agujero en un conducto subterráneo, y cuando se acercaron a ver qué había del otro lado, descubrieron que se estaba haciendo un túnel que conectaba un banco con una casa abandonada. “Al principio creímos que se trataba de un grupo de ladrones que quería entrar al banco, pero investigamos y descubrimos que el túnel lo había hecho el banco y tenía como principal objetivo sacar montañas de dinero sucio del narcotráfico. No hay duda de que si se hubiera concretado la maniobra, estaríamos ante el lavado del siglo”, explicó uno de los investigadores del caso.

Las jerarquías ministeriales consideran que este tipo de delitos es “extremadamente difícil” de combatir, ya que “al tratarse de instituciones que están todo el tiempo pensando maneras de burlar la ley sin que las atrapen, siempre están un paso adelante de nosotros”.