Los niveles de aprobación de la gestión de Yamandú Orsi vienen cayendo en picada y es una de las principales preocupaciones hoy en día en el oficialismo. En el Frente Amplio consideran que si no se revierte esta tendencia será muy difícil retener el gobierno en 2029, por lo que llegó la hora de tomar medidas “contundentes”. “Hay que ser honestos. Si hay algo en lo que el gobierno de Lacalle Pou nos saca varios cuerpos de ventaja es en la comunicación, que estaba a cargo de Roberto Lafluf. Así que, bueno, decidimos contratarlo”, explicaron desde la Torre Ejecutiva.

En el oficialismo son conscientes de que esta maniobra representa “ciertos riesgos”, ya que Lafluf es una persona capaz de tramar engaños al Parlamento y destruir documentos públicos. De todas maneras, consideran que “hay que correr ese riesgo”. “Si no contratamos a Lafluf nos arriesgamos a perder las próximas elecciones y que Lacalle Pou vuelva al poder, con todo lo que eso significa: desmantelamiento del Estado, recorte de políticas sociales y el ingreso al gobierno de personas como Roberto Lafluf”.