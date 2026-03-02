Pocas horas después de que el Parlamento uruguayo aprobara el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), la presidenta del bloque regional del viejo continente anunció la entrada en vigor provisoria del acuerdo. La noticia generó una ola de entusiasmo y optimismo en la Torre Ejecutiva, desde donde se anunciaron nuevas medidas de acercamiento a la UE. “Ya nos comunicamos con Ursula von der Leyen y le manifestamos que estaríamos más que felices si aceptara nuestra propuesta de que, luego de su desaparición física, sus restos descansen en el mausoleo de Artigas junto a los de nuestro prócer”, indicaron desde Presidencia de la República.

En el entorno de Yamandú Orsi consideran que “así como José Gervasio Artigas fue la figura más importante de estas tierras durante el siglo XIX y José Batlle y Ordóñez lo fue en el siglo XX, en este siglo XXI la persona que más hizo por Uruguay fue Ursula von der Leyen, así que le debemos esto y mucho más”.

Otros homenajes