Con las experiencias de Irak y Afganistán aún frescas, los estadounidenses temen que la guerra emprendida por su país e Israel contra Irán se prolongue más de lo previsto. Fuentes del Pentágono reconocieron que estos temores están “más que justificados”. “Según nuestros planes iniciales, la guerra iba a ser relativamente corta, hasta 2047 como mucho. Pero luego de una semana nos dimos cuenta de que quizás no sea tan fácil como nos pareció en un inicio. Es probable que el final de la guerra se aplace algún tiempo. Quizás sean solo dos o tres años, quizás 20; no lo sabemos. También puede pasar que el ataque a Irán dé paso a una nueva era de conflicto armado permanente, sin diferentes guerras estallando aquí y allá, sino una gran guerra que se prolongará hasta el infinito. De hecho, esto último es lo más probable”.

De todas maneras, desde el Pentágono planean mantener el 2047 como fecha estimada del fin del conflicto. “Cuando uno encara una guerra es fundamental que lo haga con actitud positiva, con buena onda, con confianza en que el Universo conspira para que uno sea pleno y feliz”, opinaron las fuentes.