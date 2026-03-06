Los días previos al Día Internacional de la Mujer suelen ser aprovechados por gobiernos y organizaciones para presentar iniciativas destinadas a promover la equidad de género. El PIT-CNT no fue la excepción y ayer informó sobre la creación de un centro de formación y estudios de cuestiones de género. “El feminismo ha logrado grandes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero le falta dar un salto de calidad. El objetivo de esta escuela de feminismo es que un grupo de profesores del PIT-CNT les enseñen a las mujeres cuestiones relacionadas con el feminismo”, explicaron desde el secretariado ejecutivo de la central sindical.

Las clases del curso, llamado Introducción al Feminismo, tendrán un carácter netamente interactivo. “Hay una parte teórica, en donde los profesores exponen los principales conceptos del feminismo, y después una parte práctica, en la que las militantes feministas deberán contestar algunos cuestionarios de múltiple opción. Por el momento no está contemplada la posibilidad de que las alumnas puedan hablar, pero si vemos que el nivel del alumnado empieza a elevarse, les vamos a permitir que realicen pequeñas intervenciones”, explicaron desde la central sindical.