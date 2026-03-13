El semanario Búsqueda dio cuenta ayer de un nuevo documento falso presentado por el astillero Cardama. En este caso se trata de un borrador de contrato enviado vía correo electrónico que supuestamente había sido realizado por un banco francés, cosa que resultó ser falsa. De todas maneras, los jerarcas del Ministerio de Defensa Nacional de la administración anterior consideraron que los documentos enviados por correo electrónico no revisten importancia. “Los correos eran cosas tentativas. Lo más importante venía dentro de sobres”, explicaron fuentes de la pasada administración.

“Cardama es una empresa de cercanías, a la que le gusta trabajar codo a codo con sus clientes, con contactos personales, a la vieja usanza. Por eso, cuando querían enviarnos alguna cosa importante, algo que podía definir por sí o por no la firma del contrato, nos mandaban un sobre”, agregaron las fuentes.

Desde Cardama confirmaron que los intercambios importantes se hacían vía sobres, y resaltaron el término “intercambio”. “Hasta ahora éramos nosotros los que mandábamos los sobres, pero ya es tiempo de que ellos empiecen a devolverlos”.