La entrega del Premio Nobel de la Paz de 2025 estuvo rodeada de polémicas, debido a que lo recibió María Corina Machado, una opositora al régimen de Nicolás Maduro que había apoyado un golpe de Estado contra Hugo Chávez y defendía una intervención armada en Venezuela. Los expertos creen que este año será aún más polémico, ya que existen dos candidatos “muy claros” que hicieron méritos “casi idénticos” para alzarse con el premio. “Si todo sigue así, la decisión de si darle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump o a Benjamin Netanyahu va a ser dificilísima. “Honestamente, no me gustaría estar en los zapatos de quienes tienen que definir”, confesó un experto en el tema.

Es que este año la polémica seguramente se instale en la interna misma del Comité Noruego del Nobel. “Seguramente haya enfrentamientos muy duros entre quienes quieren darle el premio a Trump y los que quieren dárselo a Netanyahu, pero incluso puede llegar a producirse un empate histórico, porque nunca en la historia habían aparecido dos candidatos tan claros y que hayan hecho tantos méritos. Lo único que podría inclinar la balanza hacia uno de ellos es si lanza armas nucleares”, afirmó otro experto.