El senador nacionalista estuvo presente ayer en el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General, aunque admitió que casi falta. ¿El motivo? Una herida cortante que se hizo en su mano derecha el sábado de noche. “Fue una chambonada. Estaba colgando un pasacalles y me corté con un alambre. Fue un accidente muy bobo, pero la verdad es que estaba muerto, porque me pasé toda la noche colgando pasacalles”, declaró García.

El legislador no dijo qué pasacalles eran los que se había dedicado a colgar el sábado, pero algunas fuentes nacionalistas consideran “muy poco probable” que se tratase de declaraciones de amor o felicitaciones por haber terminado una carrera. “No lo veo a Javier poniéndose un servicio de pasacalles personalizados. Él es una persona que está muy metida en la política, y el poco tiempo libre que le deja la política y la familia lo dedica a su hobbie preferido, que es denunciar el avasallamiento a las instituciones democráticas de un gobierno electo democráticamente”.