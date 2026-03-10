La pobre actuación de Nacional contra Juventud de Las Piedras el domingo desató una lluvia de críticas contra la actual Comisión Directiva del club. Entre las voces más críticas se escuchó la de Pablo Mieres, quien tuiteó: “¿Qué más tiene que pasar para que esta inepta Directiva de Nacional cambie el técnico?”. En la interna tricolor consideran que este mensaje es un claro indicio de que Mieres está buscando un lugar en la Comisión Directiva. “Es parte de su modus operandi. Primero se dedica a hablar pestes de un grupo de personas y después llega a la conclusión de que hay otro grupo de personas que es peor y por eso tiene que juntarse con esos de los que se había declarado enemigo en primer término”, opinó un directivo del oficialismo tricolor.

Cuando se consultó a Mieres sobre si le interesaría ser presidente de Nacional, respondió que ni se le pasó por la cabeza, aunque reconoció que conseguir un lugar en la directiva podría ser “una excelente alternativa a mi jubilación como político”.