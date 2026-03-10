La noticia de que Talvi comenzará a asesorar al equipo económico del gobierno argentino generó sorpresa en este lado del río, ya que el excandidato a la presidencia por el Partido Colorado había cultivado un perfil muy diferente al de Javier Milei. Fuentes cercanas al mandatario argentino aclararon de todos modos que Talvi desempeñará un rol “estrictamente técnico” y que ni siquiera está relacionado con la economía. “Sabemos que Talvi es un buen economista, un liberal de pura cepa, pero lo que más nos entusiasmó fue la solvencia que demostró a la hora de evacuar un crucero que había llegado a Montevideo durante la pandemia. Porque si bien nosotros confiamos en nuestro modelo y esperamos que la gente nos siga apoyando, tenemos que estar preparados para la eventualidad de que haya que evacuar a todos quienes trabajamos en la Casa Rosada. Si ese momento llega, vamos a necesitar a alguien que sepa del tema”.

Las fuentes reconocieron que muchas de las personas que integran el equipo de gobierno de Milei se sienten inquietas debido a que, ante la amenaza de que una turba de manifestantes enfurecidos y sedientos de sangre ingrese a la Casa Rosada, solamente un par de colaboradores cercanos van a poder acompañarlo en el helicóptero presidencial. “Queremos darles la tranquilidad de que si se arma quilombo, vamos a tener a un profesional de las evacuaciones garantizando la seguridad de todos quienes apoyamos al presidente”.