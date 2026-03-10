La elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder espiritual de Irán en sustitución de su padre, asesinado al comienzo de la guerra, fue vista como una abierta provocación a Donald Trump, quien había manifestado su deseo de intervenir en la elección del sucesor. Como para confirmar el carácter desafiante de su elección, Jamenei lanzó un par de advertencias a Estados Unidos e Israel. “Si Donald Trump y Benjamin Netanyahu no entienden por las buenas que asesinar a miles de civiles iraníes indefensos es una potestad exclusiva de nuestro gobierno, se lo vamos a tener que explicar por las malas. Nadie, absolutamente nadie en todo el mundo tiene el derecho de inmiscuirse en nuestros asuntos internos o arrogarse el derecho de tomar decisiones que solamente nuestro gobierno tiene derecho a tomar. Si quieren asesinar civiles en forma cruel y cobarde, que lo hagan con los civiles de su propio país, pero con nuestros civiles no se metan, porque no tienen derecho alguno”, declaró el nuevo ayatolá a la prensa oficial de su país.

Estado de situación: “A pesar de los ataques, la disponibilidad de nuestros dos principales recursos naturales, es decir, el petróleo y los seres humanos para torturar y asesinar, está garantizada”. Ministro de planificación estratégica.