El diputado frenteamplista Fernando Amado cuestionó la iniciativa de varios legisladores opositores de invitar al Parlamento al sumo pontífice, en caso de que se concrete su llegada oficial a Uruguay. Ante las críticas, un legislador del Partido Nacional aclaró que no se trata de una invitación protocolar. “Nuestra idea es interpelar al papa León XVI. Él tuvo una serie de declaraciones muy controvertidas, por ejemplo, cuando se solidarizó con la población de Gaza. Además, aún no ha demostrado una actitud fuerte y proactiva para revertir las reformas impulsadas por Francisco que tanto daño le hicieron a la Iglesia”.

Si bien en la oposición reconocen que interpelar a un líder religioso y jefe de Estado extranjero sería “algo muy poco ortodoxo”, también consideran que “la urgencia de la situación” lo amerita. “Hay dos motivos muy poderosos para interpelarlo. Para empezar, la Iglesia católica está atravesando una crisis muy importante y él es el máximo responsable de la institución. Además, no estamos pudiendo cumplir con la cuota de interpelaciones que nos habíamos fijado. Si no hacemos por lo menos 17 interpelaciones en el segundo semestre del año, nos arriesgamos a empezar a perder las elecciones de 2029”, alertó el legislador consultado.