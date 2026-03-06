Faltan pocos meses para que lleguen los primeros fríos y desde los partidos Nacional y Colorado consideran que el gobierno no se está preparando lo suficientemente para atender la situación de las personas que viven en la calle. “Esto se está tornando insostenible. Obviamente que nos preocupamos por los vecinos, pero lo que más nos angustia es la idea de que haya tantas personas sufriendo en condiciones inhumanas”, declaró un diputado nacionalista. Pero el legislador aclaró que los partidos de la oposición no piensan quedarse en las críticas. “Tenemos varias propuestas para hacer. La más importante de ellas es la construcción de un refugio modelo para 5.000 personas en situación de calle en la isla de Flores. La idea es reciclar las instalaciones de la isla para transformarlas en un refugio con todas las comodidades para que estas personas puedan vivir con dignidad”.

Los impulsores de la iniciativa consideran que la isla tiene una “gran ventaja”, y es que las edificaciones están rodeadas de abundantes espacios naturales. “Como las personas que van a los refugios pueden estar ahí solamente de noche, necesitan lugares para pasear y distenderse durante el día. La isla de Flores tiene abundantes y muy lindos”.