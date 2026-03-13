Las compras en el gigante chino del e-commerce se transformaron para decenas de miles de uruguayos en un hábito, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, es uno de ellos. El exministro de Trabajo y Seguridad Social reconoció que compró en Temu artículos para el hogar, vestimenta y accesorios para automóviles, entre muchos otros productos, aunque aseguró que el encargo más importante lo hizo hace dos días y aún no le llegó. “El martes encontré en Temu una personalidad que estaba realmente baratísima. Es algo que quería comprarme desde hace tiempo, pero acá son muy caras. Por suerte encontré esa tremenda oferta, así que espero contar con una personalidad antes de fin de mes”.

Mieres reconoció que Temu “a veces logra convencerte de que tenés que comprar cosas completamente inútiles solamente porque están muy baratas, pero no es mi caso. Desde hace tiempo estaba sintiendo la necesidad de conseguir una personalidad. Es más, tengo cifradas expectativas de que con esta adquisición mi carrera política finalmente va despegar”.