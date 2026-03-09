Si bien la actual escalada de violencia en Medio Oriente empezó hace pocos días, los efectos en la economía uruguaya ya se están haciendo notar, debido al alza en los precios del petróleo y a una menor demanda de materias primas desde esa zona del planeta. Con este panorama, varios politólogos prevén que el principal tema de debate entre el oficialismo y la oposición de aquí a fin de año será qué guerra afectó más los planes del gobierno de turno, si la de Ucrania, que comenzó durante la administración de Luis Lacalle Pou, o la de Irán, cuyos efectos podrían llegar a sentirse durante buena parte del gobierno de Yamandú Orsi, como mínimo. “Yo creo que oficialismo y oposición van a dedicar varios miles de horas a intercambiar argumentos como ‘la guerrita de Irán no se puede comparar con la catástrofe de Ucrania’ o ‘una guerra que no amenace con dejar al mundo sin petróleo no es una guerra de verdad, es una escaramuza’. Es decir que asuntos como la pobreza, el avance del crimen organizado o la educación van a tener que seguir esperando”, aventuró un politólogo de la Universidad de la República.

El análisis: “¡JAJAJAJAJAJAJAJ!”. Respuesta más frecuente de los tuiteros cuando alguien del otro bando plantea algo, no importa qué.