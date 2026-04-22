El uso de monopatines eléctricos está creciendo de forma explosiva, por lo que las autoridades están manejando varias opciones para regular este tipo de vehículos. Al proyecto que está elaborando la Intendencia de Montevideo en esta dirección se sumó hace algunos días uno del Parlamento. “Queremos que la circulación en monopatines eléctricos sea más segura para todos, y para esto es fundamental que quienes los conducen lo hagan con prudencia. Nuestra idea es rebajar las multas que tarde o temprano se van a empezar a cobrar, para que, de esta manera, los conductores de monopatines eléctricos tengan un incentivo para respetar las reglas del tránsito”, explicó un legislador que está trabajando en un proyecto de ley que propone una “rebaja preventiva” de un 50% en las multas que se van a colocar en el futuro.

Apoyo condicionado: “Estamos dispuestos a apoyar regulaciones para los monopatines, siempre y cuando estas no incluyan multas, límites de velocidad u obligación de usar casco”. Blanco libertarian.