Comienza la construcción de una escuela en la casa de Yamandú Orsi en Salinas

Se trata de la residencia personal del mandatario, que logró construirse tras obtener descuentos en tejas para el techo y otros materiales.

La Administración Nacional de Educación Pública anunció una inversión de 150 millones de dólares en infraestructura de centros educativos. Desde el organismo confirmaron que una de las obras será la transformación de la residencia de Yamandú Orsi en Salinas, Canelones, en una escuela. “Recibimos la escuela como donación del presidente, aparentemente porque la casa la había comprado tras vender su casa anterior, que era mucho más pequeña. Si bien era una propiedad de menor valor, obtuvo varios descuentos en mano de obra y materiales. El techo, por ejemplo, lo hizo con un descuento de 90% de una fábrica de ticholos. Antes de que el asunto le trajera problemas, decidió deshacerse de la casa”.

Fuentes de la Torre Ejecutiva adelantaron que el mandatario está considerando la posibilidad de desprenderse de otros objetos personales, como un celular que le vino con la pantalla protectora de regalo y una colección de libros de Historia que consiguió en una librería de canje de la calle Tristán Narvaja. “Entregó cuatro tomos de la Enciclopedia Espasa y se llevó 30 libros de Banda Oriental. Se vería muy mal a nivel de opinión pública”.