Perforaciones en busca de petróleo serán transmitidas en vivo por la pantalla del IMPO

Ancap anunció que en 2027 comenzarán las primeras excavaciones exploratorias en la plataforma continental uruguaya en busca de petróleo. El ente anunció además que el proceso será transmitido en vivo mediante canales de televisión y plataformas de streaming. “Seamos honestos: el país está completamente jugado a que encontremos petróleo. Si encontramos, nos salvamos. Por eso creemos que el resultado de estas perforaciones va a ser seguido con mucho interés por los uruguayos. Si el año pasado miles de personas siguieron a un robot que filmaba estrellas de mar, calamares y piedritas, esto lo van a seguir centenares de miles”.

La transmisión de las perforaciones podrá ser seguida también en varios lugares públicos, como la pantalla del IMPO en 18 y Ejido. “Contamos con que, si se encuentra petróleo, vamos a tener un par de días enteros de festejos en todas las ciudades del país, con gente emborrachándose debido a la alegría por habernos salvado de la pobreza”.