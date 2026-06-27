¿Sabías que...

27 de junio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

... el show de lucha libre de Donald Trump en la Casa Blanca fue seguido por tres millones de personas y cinco millones de chimpancés?

... el tiempo de vida que ganan las personas por el avance de la medicina lo gastan en la sala de espera de la mutualista?

... los monopatines manejados por adultos no generan contaminación ambiental pero sí contaminación visual?

... al reírnos de alguien ejercitamos más músculos de la cara que al reírnos con alguien?

... las jugueras eléctricas tienen un año de vida útil y 11 años de vida inútil?

... si le contás toda tu vida a una inteligencia artificial esta se deprime y deja de funcionar?

... si besás un sapo se convierte en príncipe y transforma tu país en una monarquía?

... Pablo Mieres se quedó pelado a los 25 años y se volvió de derecha a los 40?

... Cristina Fernández, la cantante uruguaya, y Cristina Fernández, la expresidenta argentina, no son parientas?

... en el Polo Norte toman el whisky sin hielo?

... el cowboy de Marlboro no murió de cáncer de pulmón, sino de una hernia de disco?

... no hacemos chistes sobre Uruguay porque cerramos antes del partido con España?

... el asado es la única comida de invierno, primavera, verano y otoño?

... diez minutos de sexo equivalen a una hora de gimnasio, tres horas de caminata o cinco horas de mirar pornografía?