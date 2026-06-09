Uruguay hizo ayer un partido de práctica entre jugadores lesionados y jugadores que hace meses que no juegan

La selección uruguaya viajará hoy a México para comenzar a disputar el Mundial que se jugará en ese país, Canadá y Estados Unidos. Ayer los dirigidos por Marcelo Bielsa tuvieron su última práctica en el Complejo Celeste, que consistió en un partido entre los jugadores que están lesionados y los que hace meses que no saben lo que es patear una pelota. “Afortunadamente tenemos un plantel muy parejo, en el que todos los jugadores tienen el mismo bajo nivel físico y futbolístico. Algunos de ellos no están en un cien por ciento porque el físico está funcionando mal y otros no lo están porque el físico hace tiempo que no se mueve a un nivel de exigencia. Y tener un plantel parejo es un excelente comienzo”, declaró el entrenador celeste.

El partido de entrenamiento jugado ayer terminó cero a cero, con cero remates al arco por parte de ambos equipos. “Estaría faltando a la verdad si no reconociera que tenemos ciertas falencias ofensivas”, reconoció Bielsa.