Cancillería pide calma y aclara que el envío de inmigrantes deportados se le ocurrió a Trump mientras se lavaba los dientes

La noticia de que Uruguay y Estados Unidos están negociando un posible acuerdo para que el país reciba inmigrantes que están bajo custodia del ICE generó malestar en algunos sectores del Frente Amplio, que lo ven como una nueva muestra de abandono de la tradición antiimperialista de la izquierda uruguaya. Pero desde el gobierno salieron a ponerle paños fríos a la situación y aclararon que el proyecto probablemente nunca se concrete. “Estamos hablando de una idea que se le ocurrió a Trump una mañana, mientras se lavaba los dientes. Claramente estaba medio dormido. Seguramente en alguna situación similar se le ocurrió la posibilidad de comprar Groenlandia o transformar a Canadá en un nuevo estado de su país. No podemos armar un escándalo por esto”, opinaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la Cancillería estimaron que esta propuesta del gobierno de Estados Unidos puede ser retirada y vuelta a plantear hasta 14 veces de aquí a 2029, cuando termine su mandato. “Mejor vamos a pelearnos por el 1% a las grandes fortunas o los bañados de Carrasco. Por esto no tiene sentido”.