“¿Y dónde están las feministas ahora?”, se preguntan miles de tuiteros ante los temporales en Brasil

Las imágenes de ventanas rotas y automóviles volando que se registraron durante el temporal del miércoles en el este de Brasil circularon ampliamente en las redes sociales. En el caso de X hubo algunos comentarios que lamentaban los efectos de la catástrofe o alertaban sobre el peligro de que la naturaleza empiece a salirse de control, pero la mayoría de los tuiteros criticó al movimiento feminista por no expresarse durante la catástrofe. “Muertos, heridos, daños materiales, ciudades enteras sin luz. ¿Y dónde están las feministas ahora? Claro, como acá no hubo ninguna mujer supuestamente agredida por su pareja, las feministas se callan la boca. Duele tanta hipocresía”, publicó un tuitero.

Otro usuario de X consideró que se está ante “un escandaloso caso de doble vara”. “Si despiden a una mujer de su trabajo por inoperante, pero a ella se le ocurre decir que fue por machismo, tenés a miles de feministas protestando en las calles. Pero si Brasil está en estado de emergencia por una catástrofe climática, se quedan calladitas en sus casas. Después quieren que creamos en el feminismo”.