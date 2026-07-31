La gigantesca nube de humo que cubre Europa puede verse desde el espacio y desde las mansiones de los multimillonarios

Estiman que si las personas más ricas del mundo vivieran en carne propia el devastador efecto de los incendios transformarían su discurso hipócrita sobre el cuidado ambiental en acciones útiles.

Los fuertes incendios que azotaron Francia y España están controlados, pero podrían reavivarse e incluso empeorar en caso de que llegue una nueva ola de calor, algo que se considera altamente probable. La nube de humo generada por el fuego es tan grande que puede verse desde el cielo, algo que, según los expertos, es preocupante, aunque esto también tiene un costado positivo. “Lo bueno es que también puede verse desde las mansiones de los multimillonarios, cuyas empresas en general contribuyen en mayor o menor medida al cambio climático. Suponemos que el miedo de que sus residencias se incendien los va a llevar a tomarse en serio por primera vez la lucha contra el calentamiento global”, auguró un experto en economía y medioambiente.

El especialista aclaró, de todos modos, que esta toma de conciencia no puede demorar mucho, ya que estamos en un período ventana entre el momento en que los multimillonarios comprobaron que la crisis climática es un asunto serio y el momento en que construyan alguna especie de paraíso artificial espacial y se vayan a vivir allí. “Suena horrible, pero al medioambiente le vendría muy bien que algún multimillonario muera calcinado por algún incendio forestal”, reconoció el experto.