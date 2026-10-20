La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales advirtió que el Ministerio Público “necesita una reestructura”

Claudia González dijo que el gremio no mantiene un buen relacionamiento con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, e instó al sistema político a “dialogar” para nombrar a un titular.

La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Claudia González, criticó algunas de las actuaciones de Mónica Ferrero como fiscal de Corte subrogante y sostuvo que el Ministerio Público “necesita una reestructura”.

En una entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio, González lamentó que Ferrero no mantiene un buen relacionamiento con el sindicato. “No tenemos buen diálogo con la fiscal, lamentablemente”, resumió.

La presidenta de AMFU sostuvo que no todas las propuestas del gremio “son escuchadas”, aun cuando “deberían serlo para mejorar la calidad de trabajo y de vida de los fiscales”, cosas que también terminan por afectar a la población. Al respecto, dijo que no hubo avances en materia de sobrecarga laboral y puntualizó que “la mayor problemática” que se presenta se vincula a las subrogaciones.

González, que ejerce como fiscal adscripta, apuntó que esos cargos son los que se ven predominantemente afectados, dado que terminan siendo “quienes mantienen la Fiscalía al día” ante una subrogación. Ejemplificó el caso con la situación que atraviesa la Fiscalía de Delitos Económicos de primer turno de Montevideo, que, tras el traslado del fiscal Alejandro Machado hacia la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, continúa acéfala. “En definitiva, quien sigue adelante, quien va a las audiencias [y] quien le pone el hombro es el adscripto que queda”, ilustró.

Así, y “a la vista de cómo funciona”, dijo que el gremio considera pertinente reformar el Ministerio Público, de manera de encarar las problemáticas denunciadas. “Es evidente que la reestructura está a la orden del día”, aseveró. Por eso, instó a, “de una vez y por todas, nombrar a un fiscal de Corte, o una fiscal de Corte” que “tenga claro que la Fiscalía necesita una reestructura”. “El candidato ideal o la candidata ideal es quien tenga claro en su cabeza cómo se va a reestructurar”, añadió.

Designación de fiscal de Corte titular: “Hay que dialogar”

En lo que va de la semana, hubo movimientos políticos relacionados con la designación de un fiscal titular. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo el lunes que pretendía convocar al diálogo para abordarla, entre otros. Sin embargo, y por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó en una rueda de prensa que no tenía “urgencia” al respecto.

Si bien dijo que no tiene la potestad de interpelar al presidente, González admitió que le “llama un poco la atención” que el tema “no esté sobre la mesa y no sea algo que tenga que decidirse”. En esa línea, afirmó que “hay que dialogar”, algo que requiere, en primer lugar, “saber qué es lo que está impidiendo ese diálogo”.

González alertó que la falta de una persona titular, así como de “un apoyo férreo de todos los partidos”, termina por perjudicar al Ministerio Público, entre otras cosas, a la hora de solicitar recursos al sistema político. También reiteró la necesidad de asignar a alguien con “una idea [de] cómo va a funcionar la Fiscalía”, ya que “no puede seguir funcionando” tal como lo hace. “No es la persona; hay varios puntos que tienen que converger en que se nombre a un fiscal o a una fiscal de Corte titular”, remarcó.

Los límites sobre quiénes pueden ser designados fiscales

Por otra parte, durante la entrevista se le preguntó a González por su opinión en torno al caso del abogado Raúl Estomba. Según consignó Búsqueda, el abogado ejerció en el pasado como defensor de narcotraficantes, y fue propuesto por la Fiscalía para su venia parlamentaria luego de concursar por un cargo. Sin embargo, y de acuerdo con el citado medio, sus antecedentes preocupan a legisladores del oficialismo y la oposición, que buscarían impedir su ingreso al Ministerio Público.

La presidenta de AMFU consideró “terrible” el “escarnio público” que atraviesa Estomba, y dijo que la Fiscalía “no tiene más remedio [...] que elevar la propuesta porque cumple con lo que decían las bases”. También dijo que, según lo establecido, no comprendería “las cuestiones por las que el Senado diría que no” a su asignación, ya que si Estomba “no formaba parte del grupo criminal, no hizo más que cumplir con un mandato constitucional, que es defender a una persona en juicio”. “La verdad es que yo, en este momento, objeciones no le veo”, acotó.

Durante la conversación recordó que la AMFU entiende pertinente “volver a la calidad de la magistratura”, algo que “no tuvo eco”, pero “hoy tiene relevancia”. También apuntó, una vez más, a la necesidad de dialogar y determinar “si es necesario poner un límite”, ya que, a su entender, Estomba “no es el centro de la discusión”.

Además, postuló: “¿Existe una forma de control? ¿No será que también tenemos que empezar a cerrar filas en los controles de dónde proviene el dinero con el que se les paga a estas personas? Porque ahí también hay un gran tema. Hablamos de los lavadores que son defendidos por colegas de mucho renombre, y homicidas, y así”. “Es un diálogo general que hay que hacer, no centralizarlo en una pobre persona”, remarcó.