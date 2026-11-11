Fiscalía presentó la acusación por delitos de corrupción contra tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado

El fiscal letrado de Maldonado de 5º turno, Jorge Vaz, presentó este martes la acusación contra los expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, los nacionalistas José Luis Sánchez Olivera, Darwin Correa Costa y Alexandro Infante, por delitos de corrupción durante la legislatura anterior.

En setiembre del año pasado, el fiscal había solicitado la imputación de los tres nacionalistas tras una denuncia presentada por ediles del Frente Amplio. En la investigación fiscal se detectó que Correa e Infante le pagaron 1.400.000 pesos a un proveedor ficticio para que el dinero finalmente fuera transferido a Sánchez.

En la acusación, el fiscal solicitó para Sánchez una pena de seis años y seis meses de cárcel, además de la inhabilitación al ejercicio de cargos públicos por el mismo período y una multa de 1.000 unidades reajustables (aproximadamente dos millones de pesos), según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes de fiscalía. En el caso de Correa, el fiscal pidió seis años de cárcel, inhabilitación para cargos públicos por el mismo plazo y una multa de 750 unidades reajustables (un millón y medio de pesos). En tanto, para Infante, la pena de penitenciaría solicitada es de cuatro años, la inhabilitación es por cinco años y la multa es de 170 unidades reajustables (300.000 pesos).

Sánchez fue acusado como autor de los delitos de fraude, especialmente agravado y falsificación ideológica, y Correa como coautor de los mismos delitos. Por su parte, Infante fue acusado por los mismos delitos que sus correligionarios y un delito de abuso de funciones.