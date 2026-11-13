Justicia impuso prisión preventiva a adolescentes denunciadas por Ripoll

La medida rige por 30 días mientras continúa la investigación; desde el INAU plantearon que la cárcel tiene que ser el “último recurso” en el caso de menores de edad.

El juzgado de Adolescentes de segundo turno dispuso como medida cautelar la prisión preventiva de las tres adolescentes bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que el lunes pasado habían sido denunciadas penalmente por la excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll.

El fiscal de Adolescentes de segundo turno, Pablo Rivas, solicitó que se disponga como medida cautelar la internación de las adolescentes, de 14, 16 y 17 años, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por 30 días, mientras dura la investigación, confirmó la diaria. Se dispuso la formalización de la investigación por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada.

En un comunicado, la presidenta del INAU, Claudia Romero, y el vicepresidente, Mauricio Fuentes, calificaron la medida como una “noticia triste” y destacaron que “la privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso”. También puntualizaron que no se trata de una simple “recomendación”, sino que es una “exigencia jurídica respaldada en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Las autoridades del INAU remarcaron que la privación de libertad deja “laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias”, unas adolescencias que ya cargan “historias de vulneración”. En ese sentido, pidieron a “todos los actores” que se aborde “esta situación con responsabilidad institucional” y que se priorice “la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Por otra parte, en el comunicado las autoridades del INAU reconocen que en el Sistema de Protección Especial existen “problemas estructurales y persistentes” que el país “tiene que resolver”, pero también apuntaron que los “procesos de transformación institucional no se producen de manera automática”.

También advirtieron que la “violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable” y tiene que “ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se reiteren”.

Ripoll vive en la misma cuadra donde se encuentra el hogar Magnolia del INAU. La dirigente nacionalista denunció ante la Policía que tres adolescentes tiraron piedras en la calle y al taxi que estaba estacionado en la puerta de su casa. Luego se acercaron a ella, que estaba grabando la situación detrás de las rejas de su puerta, intentaron quitarle el celular y la golpearon.