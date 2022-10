Cuestionario Galeano | Jaime Roos: la utopía sirve para vivir

En una pared escribiría “todo lo que necesitas es amor”. Pero en inglés, como lo dijeron los Beatles. Es que Jaime Roos piensa que el odio es la peor palabra del sistema. Y que la justicia social y la libertad son dos fuegos que no dejan de arder. Nacido en Montevideo en 1953, su voz y su música ya son parte de las señas de identidad de Uruguay.

1. ¿Qué le hace reír sin parar?

Charles Chaplin y Buster Keaton, y muy particularmente su escena juntos en Candilejas.

2. ¿Y llorar?

La música. Siempre. De hecho, sólo me hace llorar la música.

3. ¿Qué abrazo no se le quita del cuerpo?

El último que le di a mi padre.

4. ¿Qué sueño recuerda con más intensidad?

La pesadilla de ser invitado a tocar con los Beatles, equivocarme y que se den vuelta para mirarme.

5. ¿En qué momento se sintió más vivo?

Cuando despegó mi avión de Uruguay hacia Europa en 1975, y mirando por la ventanilla veía que Montevideo se iba alejando. Nunca antes había salido de mi país; dejaba atrás casa, familia, universidad, novia, para finalmente ser músico y libre.

6. ¿Qué cocina para sus amigos?

“Pollo La Floresta”, una receta personal.

7. Un libro que no haya leído impunemente.

Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll.

8. Una música.

El adagietto de la “Sinfonía N° 5” de Mahler.

9. Una película.

Amarcord, de Fellini.

10. Un fuego que no deje de arder.

Dos: la libertad y la justicia social.

11. Alguien o algo que dejar arder en el fuego.

Los cínicos.

12. ¿Con qué personaje histórico se tomaría un café?

Con Batlle y Ordóñez.

13. ¿Y con cuál se iría de copas?

Con Churchill.

14. ¿Qué estatua quitaría para siempre?

Todas las de los falsos profetas.

15. Galeano dijo que la receta perfecta del marxismo mágico es mitad razón, mitad pasión y una tercera mitad de misterio. ¿Qué tres personajes combinaría usted para sus propias ideas?

Serían cuatro. Los Beatles.

16. ¿Su instante de fútbol preferido?

Uruguay-Brasil 1950, más conocido como Maracanazo.

17. ¿Garrincha o Pelé?

Suárez, por lejos.

18. ¿Qué pecado prefiere?

La lujuria. En realidad, nunca entendí por qué se la considera pecado.

19. ¿Qué le diría a Dios?

Gracias.

20. ¿En qué le gustaría reencarnar?

En alguien más sabio que yo.

21. ¿De qué color es la imagen que le devuelve el espejo?

Me miro poco.

22. ¿Cuál es el disfraz más peligroso?

El de profeta.

23. ¿Qué escribiría en un muro?

“All you need is love”, así nomás, en inglés.

24. ¿Y en la pared de un baño?

Algún grafiti. Por ejemplo: “Lo que el mundo necesita es un gran compositor”.

25. ¿Qué cosas nunca pueden estar divorciadas?

El discurso y la acción.

26. ¿Para qué le sirve a usted la utopía?

Para vivir.

27. ¿A qué le dice no, sobre todas las cosas?

A todas las formas de la injusticia.

28. ¿Cuál es la peor palabra del sistema?

Odio.

29. ¿Qué vena sangra más, de las que siguen abiertas?

La pobreza.

30. ¿Qué pueden hacer los nadies para dejar de serlo?

Lo que han hecho siempre, con mayor o menor éxito: unirse, defenderse, progresar.