Cuestionario Galeano | Serrat: para encender nuevas luces

Cantautor. Creador de canciones a partir de la obra de poetas como Miguel Hernández, Mario Benedetti o Antonio Machado. Solidario con Uruguay en los tiempos más oscuros. Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) volverá a Montevideo este mes y cantará en el estadio Centenario el martes 22. Antes, respondió estas 30 preguntas inspiradas en la obra de su amigo Eduardo Galeano.

1. ¿Qué le hace reír sin parar?

Mi nieta.

2. ¿Y llorar?

Mi agenda telefónica personal.

3. ¿Qué abrazo no se le quita del cuerpo?

Los de mi madre.

4. ¿Qué sueño recuerda con más intensidad?

Sueño mucho, pero se me olvida al rato.

5. ¿En qué momento se sintió más vivo?

En el entierro de un compañero.

6. ¿Qué cocina para sus amigos?

Huevos fritos con patatas.

7. Un libro que no haya leído impunemente.

Cien años de soledad [de Gabriel García Márquez].

8. Una música.

La Quinta Sinfonía de Beethoven.

9. Una película.

La juventud, de Paolo Sorrentino.

10. Un fuego que no deje de arder.

Las hogueras de San Juan que encienden mi niñez.

11. Alguien o algo que dejar arder en el fuego.

Los rencores.

12. ¿Con qué personaje histórico se tomaría un café?

Con el Negro Fontanarrosa.

13. ¿Y con cuál se iría de copas?

Con Quico Sabaté (*). Es la persona que más echo de menos y que tenía un vino simpático y ocurrente.

14. ¿Qué estatua quitaría para siempre?

Las que ofendan los sentimientos y el buen gusto. O sea, la mayoría. Me gustan más los árboles.

15. Galeano dijo que la receta perfecta del marxismo mágico es mitad razón, mitad pasión y una tercera mitad de misterio. ¿Qué tres personajes combinaría usted para sus propias ideas?

Los que elija Eduardo están bien. Los personajes no suelen estar a la altura.

16. ¿Su instante de fútbol preferido?

Cuando me calcé por primera vez unos botines con tacos [tapones].

17. ¿Garrincha o Pelé?

Messi.

18. ¿Qué pecado prefiere?

El original.

19. ¿Qué le diría a Dios?

Que diera la cara, por favor, y no nos mande intermediarios.

20. ¿En qué le gustaría reencarnar?

Me gustaría repetir. Me lo he pasado bastante bien.

21. ¿De qué color es la imagen que le devuelve el espejo?

Del cristal con que me mira.

22. ¿Cuál es el disfraz más peligroso?

El de salvapatrias.

23. ¿Qué escribiría en un muro?

“¿Hay alguien ahí atrás...?”.

24. ¿Y en la pared de un baño?

Nunca hice algo así ni lo volvería a hacer.

25. ¿Qué cosas nunca pueden estar divorciadas?

Ay, me ha pillado... ¿El día y la noche...? ¿El yin y el yang...? ¿El cateto y la hipotenusa...?

26. ¿Para qué le sirve, a usted, la utopía?

Para encender nuevas luces a medida que se apagan las viejas.

27. ¿A qué le dice no, sobre todas las cosas?

A morirme si no es totalmente indispensable.

28. ¿Cuál es la peor palabra del sistema?

“La competitividad lleva al éxito”.

29. ¿Qué vena sangra más, de las que siguen abiertas?

La de la injusticia.

30. ¿Qué pueden hacer los nadies para dejar de serlo?

Darle la vuelta a la tortilla... si tienen huevos.

(*) Francesc Sabaté Caballeria (1940-2010), cómplice de Serrat en proyectos sociales y artísticos. A él está dedicada la canción “Per al meu amic” [Para mi amigo].