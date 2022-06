Blancos

Es parte de la serie Historia y Presente que coordinaron José Rilla y Jaime Yaffé, y que también integran los tomos dedicados al Partido Colorado y a las izquierdas, que se reseñan en este mismo número. Como en los otros dos volúmenes, comienza con un estudio del sistema de partidos uruguayo a cargo de los coordinadores, realizado con la intención de alcanzar a un amplio público interesado, sin renegar del rigor ni limitarse a lo que habitualmente se denomina “los entendidos”, sean estos politólogos o políticos. Una trilogía de este tipo, necesaria siempre, se vuelve imprescindible en estos tiempos de cuestionamientos vacíos (ver cobertura de tapa de este número), dada la importancia que la salud del sistema de partidos tiene para la calidad democrática. Además de pasar revista a la historia de los blancos, desde el oribismo de los comienzos de la nación hasta el renacer actual, el libro, de múltiples autores, analiza “asuntos, problemas y controversias”, y las corrientes inevitables, entre las que se destacan los textos de Carlos Luján y Gerardo Caetano sobre el wilsonismo. Se detiene en perfiles que –no sin hacer enarcar alguna ceja– hunden sus raíces en Juan Antonio Lavalleja. No falta un Aparicio Saravia impecablemente retratado por Ana Ribeiro ni un siempre disfrutable Eduardo Víctor Haedo. La semblanza del ex presidente Luis Alberto Lacalle, a cargo de Garcé y Rilla, aunque no hunde a fondo el bisturí, resulta equilibrada. ¿No habría sido necesario un boceto propio para Benito Nardone, nexo entre viejas y nuevas derechas?