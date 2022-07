Terminal Moebius

A fines del año pasado se editó en Buenos Aires la trilogía dark del narrador y periodista uruguayo Nelson Díaz. Integrada por las novelas Corporación Medusa (2007), Resaca (2015) y Metástasis (2017), las tres editadas en su momento por Yaugurú, esta nueva presentación permite colocar en una línea narrativa única aquellos tres segmentos y verlos con el foco ajustado con más nitidez. El foco y el oído. Porque una de las peculiaridades que presenta este proyecto, maratónico pero manejable, es que viene con un código QR que permite acompañar la lectura con una playlist. Para leer con los auriculares puestos.

Están, como no podía ser de otro modo, The Cure, Patti Smith y The Clash. Pero también percuten “Le déserteur”, de Boris Vian, y “Life on Mars?”, de David Bowie. Con las dos últimas “partes” más cercanas en el tiempo, los lectores de Díaz agradecerán la recuperación de la lejana Corporación Medusa que aquí, arropada por el conjunto, luce mejor que cuando había emprendido aquella andadura en solitario. El diseño que hace el colectivo Dragones de Papel no se limita a la puesta en página, sino que con sus pequeños dibujos se vuelve casi un tercer instrumento en esta banda de cámara en la que el narrador lleva la voz cantante. Aquellos que aún tengan sus viejos ejemplares de las tres novelas que se publicaron por separado, y que no accedan a la versión consolidada que ahora se edita, pueden ensayar la relectura tras buscar la banda sonora en Spotify.