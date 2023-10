El comandante Matthieu Danielou nos recibe en el Centro de Reclutamiento e Información de las Fuerzas Armadas de Marsella. “Acá reclutamos más bien a hombres, más bien sin estudios universitarios, deportistas. Entre el 30 y el 40 por ciento proviene de barrios populares. Muchos provienen de las Islas Comoras. Muchos tocan a la puerta porque necesitan plata. Cuando sos joven, tenés un Bac-5 [título de bachiller] y te proponen un trabajo a tiempo completo, 1.400 euros netos, alojamiento, comida y te lavan la ropa, te hace pensar. Vienen por el plato de comida, pero eso no significa que no se conviertan en buenos soldados. Lo único que es excluyente es si están un poco pasados de peso o si tienen problemas de dientes. O si tienen placas de hierro en algún brazo o un miembro faltante. No reclutamos discapacitados. No se trata de discriminación, sino de sentido común. Lo mismo pasa con los francotiradores de elite: ejerce mucha atracción debido a los videojuegos y los influencers, pero para ello no hay que tener un desarrollo cognitivo frágil. Si no estás bien mentalmente o si tenés estrabismo, no sirve de nada. Se aplica la regla del ‘es una pena, pero es así’”. Mal que mal, indica Danielou, todos los años “logramos cubrir los 16.000 puestos. No es tanto como McDonald’s, pero seguimos siendo uno de los principales empleadores del país”.

En 1965 el general De Gaulle deseaba iniciar la transición hacia un ejército profesional. Sin embargo, en tiempos de pleno empleo, dudando encontrar los voluntarios suficientes, el Estado Mayor lo disuadió (1). Hubo que esperar al desempleo masivo de los años 1990 para que el proyecto fuera rescatado. Sin embargo, la tasa de selectividad sigue siendo baja: cerca de 1,27 candidatos por puesto para los suboficiales del ejército en 2021 (2). Por el resto, “la proporción de los candidatos médicamente aptos pasó del 83 por ciento al 76 por ciento entre 2011 y 2016”. La causa: “Un modo de vida cada vez más sedentario, un sobreconsumo de pantallas susceptible de favorecer el sobrepeso y la miopía” (3). En 2018 Le Monde revelaba además que “en los últimos diez años, en promedio, 1.810 soldados, casi todos provenientes del ejército, desertaron cada año” (4).

“¿Comprenden lo que se les reprocha? La DE-SER-CIÓN”. Ese día, 14 casos son juzgados en la cámara militar del Tribunal Judicial de Marsella: 12 desertores. Tres acusados provienen del mismo regimiento de artillería. Lopez, de 20 años, nació en Vénissieux. Se enrola después de desaprobar su examen de bachiller en Ciencias, porque “quiere hacer cosas intensas, dormir al aire libre”. “Cuando mirás las publicidades en la tele –precisa– los reportajes en Youtube, te hace soñar. Los tres primeros meses la pasé bien, hicimos caminatas de 40 kilómetros, pero una vez en el regimiento los suboficiales empezaron a forzar la actividad. Teníamos que limpiar los edificios hasta las cuatro de la mañana, sin razón”. Lopez pidió una licencia. Demouchy, de 21 años, firmó un contrato de cinco años tras obtener un bachillerato profesional en “Oficios de seguridad” en el Val d’Oise. “En esa época fumaba marihuana, entonces mis padres tuvieron la impresión de que finalmente me encarrilaba”. Sin embargo, “los suboficiales no paraban de decirme que era un desastre. Como una ola de negatividad. Un día, pedí una licencia”. Por su parte, D. –que solicitó permanecer anónimo– pide una licencia tras haber firmado un segundo contrato de cinco años. “Tenía un bachillerato profesional de técnico topógrafo. Pero en La Réunion la vida no es fácil”. Con un gusto por “el deporte y el estrés”, dice haber “forjado su fuerza mental” en el ejército. “El problema –continúa– es que no era un chupamedias. Por eso no me dieron las misiones en Tahití o en Guyana”.

Lopez, Demouchy y D. fueron condenados a una pena de tres meses en suspenso. Actualmente uno trabaja en seguros, otro es albañil. El tercero, que disfruta dejarse crecer el pelo y la barba, conduce un camión barrendero.

A.P.

