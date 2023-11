Ensayo | Uruguay, una nación...

Darío Arce Asenjo. FCU, 2023. 545 páginas, 1.800 pesos.

El título completo es Uruguay, una nación de extremo-occidente en el espejo de su historia indígena. Ganador del Bartolomé Hidalgo 2023 en Historia nacional, fue editado por la Fundación de Cultura Universitaria. Tal nombre, y tal volumen de páginas, puede dejar al lector desprevenido tan indefenso como la decimonónica alegoría de la pálida patria que aparece en portada. Más si se lo abre de manera tímida para hojearlo y aparece el dato de que el punto de partida fue una tesis doctoral para la Sorbona. Habrá ganado el Premio Andrzej Dembicz a lo mejor de su especie en 2019, pero la intensidad parece demasiada para esta temporada de pelusas que se abate primaveral sobre las calles de Montevideo.

Cometerá un error quien se deje vencer por esas advertencias. El libro es ágil, y si bien no está escrito en estilo narrativo (hubiera ganado mucho de haberlo estado), las historias que el autor ha ido recogiendo en su trabajo de campo se leen con interés. También habla de la historia de los indígenas en la Banda Oriental y el Uruguay independiente, sobre el intento de ocultarlos primero y de hacerlos mutar en figuras menos ásperas (Tabaré) y más utilitarias (la garra del fútbol), sin obviar una mirada sobre el charruismo reciente y sobre mitos que no siempre resultan comprobables (¿fue la muerte de Solís el paso previo al primer asado en el Río de la Plata?... El tono no es solemne, aunque siempre sea serio el modo de abordar la tarea).