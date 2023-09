El impacto en Uruguay del Mundial de Rugby 2023 parece haber saltado de las páginas deportivas a las políticas. El impulso más reciente de ese rebote fue el anuncio del viaje a Francia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, para ver a Los Teros [como se conoce a la selección nacional en ese deporte] y reunirse con su par Emmanuel Macron. “Unidos por el rugby” tituló su portada virtual el diario El Observador (1-9-2023), en tanto que El País (31-8-2023) precisó que la invitación de parte del mandatario anfitrión se produjo en la reciente cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, realizada en Bruselas en agosto. Lacalle Pou, que concurriría a ver el encuentro entre las selecciones de Uruguay y Francia del 14 de setiembre en Lille, es aficionado a ese deporte. A comienzos de julio había viajado a la provincia argentina de Mendoza para ver un partido entre Los Pumas de Argentina y los All Blacks de Nueva Zelanda, en un hecho calificado por muchos de inoportuno debido a la crisis hídrica que atravesaba Uruguay en ese momento (Ámbito, 8-7-2023). Si bien el jefe de gobierno uruguayo suele asistir a estadios de fútbol a ver a su equipo Boston River, del que es socio y simpatizante desde antes de asumir su cargo (El Observador, 17-2-2020), no fue a la final del Mundial sub 20 de fútbol disputada en La Plata, Argentina, donde Uruguay se coronó campeón el 11 de junio. El motivo oficial de esta ausencia fue un viaje a Estados Unidos para recibir la Insignia Dorada del Foro Americas Society/Council of Americas (El País, 9-6-2023). En el Río de la Plata, sin embargo, los mandatarios suelen evitar concurrir a instancias decisivas para no ser acusados, por la superstición popular, de atraer la mala suerte a los equipos (ver “Mufas, cábalas y pensamiento mágico: cuestiones incomprobables que nunca hicieron un gol”, Perfil, 2-12-2022).

Otro episodio vinculado al Mundial de Rugby con derivaciones en la agenda política uruguaya fue la difusión, en redes sociales, de imágenes de Los Teros entrenando en una instalación militar. A iniciativa de la Unión de Rugby del Uruguay, los deportistas pasaron 24 horas en el Batallón 14 de infantería paracaidista. La jornada fue filmada para la serie documental Teros: misión mundial programada en la señal Star+ (la diaria, 31-8-2023). El exsubsecretario del Interior y expresidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa escribió en la red X (ex Twitter): “Ya que están, aprovechen y colaboren con la búsqueda de restos de desaparecidos por ahí mientras entrenan. Todo esfuerzo suma. Gracias”. El Batallón 14 es la unidad militar donde se acaba de encontrar el enterramiento clandestino de una mujer asesinada en la tortura durante la dictadura cívico-militar. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, cuestionó como “discriminatorio” (El País, 22-8-2023) el tono del mensaje de Faroppa.