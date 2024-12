En Bangalore, capital del estado de Karnataka, al sudeste de la unión india, se forman filas monstruosas alrededor del Chinnaswamy Stadium, en donde pronto se enfrentarán Nueva Zelanda y Pakistán. Un vendedor de túnicas ofrece su mercancía al público. Sobre todo, camisetas de Nueva Zelanda. “¿Y camisetas de Pakistán?”, le preguntamos. “No me dejan”, murmura el vendedor de rostro adolescente, cabizbajo. Alguien que escucha nuestro intercambio quiere arrojar algo de luz sobre el asunto: “No aliento por Nueva Zelanda ni por Pakistán, pero no compraría una camiseta de Pakistán. Nueva Zelanda es muy popular aquí”. En otras palabras: Pakistán no lo es.

La primera parte del partido que fuimos a ver en aquel mundial de 2023, entre Nueva Zelanda y Pakistán, durará cuatro horas. Cuando un lanzador pakistaní derriba un wicket [pequeño conjunto de tres estacas, cuyo derribo es un objetivo del equipo que defiende] suena la canción “Dil Dil Pakistán” (“Pakistán es mi corazón”), aunque no se escucharon silbidos. Poco después, otro defensor pakistaní interceptó una pelota con una caída espectacular. La explosión de júbilo de los fanáticos pakistaníes se prolongó con la interpretación de la canción “Pa Pakistan”, que resonó por todo el estadio. Los altoparlantes chisporroteantes hicieron sonar éxitos del subcontinente indio y del pop occidental puntuando las secuencias del partido y los puntos decisivos. Nueva Zelanda se llevó los aplausos por goleada y recibió muchas ovaciones. Por ejemplo, cuando uno de sus lanzadores atrapó en el aire una pelota que había sido golpeada alto y fuerte por un bateador pakistaní. Vestido con la camiseta de Mark Richardson, exbateador estrella de los All Blacks, nuestro vecino de tribuna, un hombre amable nacido en India, pero que vive en Estados Unidos, saluda la jugada aplaudiendo: “¡Muy buen equipo!”.