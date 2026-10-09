Clima roto

Los efectos del fenómeno de El Niño que se esperan para los próximos meses van mucho más allá de los titulares de los meteorólogos. El tema es más amplio y de fondo. Del “clima loco” de las conversaciones cotidianas en los ascensores de cualquier edificio hemos pasado al “clima roto” de los análisis internacionales. De Perú a Vietnam se teme por sus consecuencias en la seguridad alimentaria. La amenaza de desaparición de algunos Estados del Pacífico Sur es una advertencia que viene del futuro. La sequía en ciertas zonas vitivinícolas francesas sugiere que nadie está del todo a salvo.