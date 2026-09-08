Ante el fantasma de la amenaza rusa, Alemania vuelve a armarse. El dinero público fluye hacia los gigantes de la metalurgia, la industria automovilística en decadencia se reconvierte, el control democrático tarda en llegar y los sindicatos se enfrentan al dilema de crear medios de destrucción para conservar puestos de trabajo. Por detrás de esa imbricación entre la política industrial y la defensa, yace el espectro del avance electoral de la formación de ultraderecha Alternativa por Alemania.
- Economía de guerra, por Joshua Rahtz.
- Rheinmetall sin control, por Thomas Schnee.
- El peso moral de fabricar armas, por Lea Fauth, Fabian Grieger, Niklas Franzen y Paul Welch-Guerra.
- La epifanía marcial de Berlín, por Pierre Rimbert.