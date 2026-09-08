Soldados alemanes en el patio de la Cancillería en Berlín, previo a una reunión entre el canciller alemán y el presidente ucraniano, el 28 de mayo de 2025.

Militaria

Ante el fantasma de la amenaza rusa, Alemania vuelve a armarse. El dinero público fluye hacia los gigantes de la metalurgia, la industria automovilística en decadencia se reconvierte, el control democrático tarda en llegar y los sindicatos se enfrentan al dilema de crear medios de destrucción para conservar puestos de trabajo. Por detrás de esa imbricación entre la política industrial y la defensa, yace el espectro del avance electoral de la formación de ultraderecha Alternativa por Alemania.