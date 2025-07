Materias grises

Alguien saca el celular en una reunión y se muestra a sí mismo dando una conferencia en chino. No habla esa lengua pero es su cara, es su voz, son sus palabras —supuestamente— traducidas por la inteligencia artificial (IA). Frente a la exhibición: exclamaciones de sorpresa, algunas risas, frases hechas. Optimismos tecnocráticos versus pesimismos humanistas: gana el nihilismo. Nada puede hacerse, el futuro ya está acá. Referencias al historiador Yuval Noah Harari, ¿cuándo no?, abonan la conversación. Alguien cuenta sobre unos nerds de Silicon Valley que al principio estaban con la IA pero después se rebelaron, se volvieron un poco locos, fundaron algo así como una secta y se pusieron a matar gente. Otra persona lee en el celular: Estados Unidos bombardeó Irán. Empezó la tercera guerra mundial, dice. Otra, ¿cuándo no?, menciona a Hitler, un artista frustrado, como los líderes actuales fanáticos de la destrucción de la humanidad. Es un sábado de tarde en una casa cualquiera de Uruguay.

La irrupción de la IA en nuestra vida ha sido tan rápida y a su vez tan sigilosa que a la gran mayoría nos dejó pedaleando en el aire. Hablamos de ella sin parar y en dos segundos nos ponemos existencialistas: difícil querer entenderla sin preguntarse por lo humano. Este es un número sobre inteligencias, no sólo informáticas, aunque varios textos y fotos abordan ese tema. Desde Los Ángeles, el fotógrafo y cronista Agustín Paullier escribe “Futuros recuerdos”, sobre el impacto de la IA en el periodismo, en particular en la manipulación y la creación de imágenes. La traductora e investigadora en lingüística Inés Garbarino explica, en “Una caja de luces”, cómo los traductores automáticos están arrasando no sólo con un oficio sino también, el mayor peligro, con una interpretación del mundo con matices. En “Violencias de la envidia”, la escritora argentina Betina González piensa la creatividad, la emoción y la originalidad como territorios que dependen de la vida, a pesar de las fantasías cartesianas antiguas —y actuales— de la creación sin cuerpo. Por su parte, Fede Ruiz Santesteban propone una reconciliación de estos dos mundos en “Desembarco”, un proyecto fotográfico de memorias familiares que rescata imágenes en mal estado a partir de negativos creados por IA.

En “Pensar el cuerpo”, Eurídice Ferrara conversó con tres bailarinas, entre ellas la coreógrafa uruguaya Graciela Figueroa, sobre las exigencias de la danza y la inteligencia corporal. Y para salir de lo humano pero seguir en la vida, Agustina Ramos escribe acerca de las últimas investigaciones sobre inteligencia y animales en “El giro animal” y Elizabeth Kolbert se va al mundo vegetal en “Inteligencia en la hierba”. Siguiendo con la naturaleza, en “Yo soy mi casa”, Agustina Tubino se mete en el mundo de la bioconstrucción, un sistema inteligente que pone en el centro a eso que llamamos entorno, y el escritor Ramiro Sanchiz escribe “Jugar en la arena”, una ficción (extraña) en la que laten de fondo, y muy fuerte, las intuiciones sobre una inteligencia superior.

A la vigilancia estatal también se le llama inteligencia. Acerca de esto escriben desde ambos márgenes del Río de la Plata el periodista Nicolás Lantos, sobre el espionaje del gobierno de Javier Milei, en “La mano de plomo del rey”, y Facundo Verdún, sobre espías locales, en “Están entre nosotros”. Y, para terminar, una posible definición de inteligencia es la capacidad para innovar e incluso adelantarse a los tiempos; sobre esto escribe Federico Medina en “Mujer en llamas”, un perfil de Lidia García Millán, una pionera del cine experimental uruguayo que soñaba con abstracciones.