Un número sobre intimidad en un momento en el que parece que ya no hay más intimidad. Publicamos qué hacemos hora por hora, lo que comemos, qué pensamos, qué hijos tenemos, dónde duerme el perro, qué música escuchamos, qué libros leemos. Pero esa exhibición —muy editada— dista de exponernos, o al menos de poner en juego ese espacio propio, casi secreto, en el que se aloja lo íntimo. Gran paradoja de nuestro tiempo: cuanto más mostramos, menos nos mostramos. Cuanto más hacemos la coreografía de tener una vida, menos cultivamos ese territorio donde se fabrica lo singular.

¿Pero de qué se compone la intimidad? ¿Es un material tibio, suave, frágil? ¿O es duro como una coraza para protegernos de nuestra vulnerabilidad, nuestros secretos, las culpas y las vergüenzas? ¿Es lo íntimo solamente lo inconfesable? ¿Si lo comparto deja de ser íntimo o la intimidad puede —o debería— ser un territorio compartido?

«De cerca nadie es normal», dice Caetano Veloso en su canción «Vaca profana». Pero para entender eso tenemos que poner la lupa, acercarnos. Mirar y también dejarnos mirar.

Para este número salimos a buscar ensayos, crónicas y ficciones en que se explora el terreno de lo íntimo desde la filosofía, la mitología, el psicoanálisis, la medicina, la crónica personal y política, el tejido social y virtual, el arte conceptual.

En «La intimidad prohibida», la filósofa argentina Florencia Abadi parte del relato bíblico de la Caída —y de la conciencia de desnudez de Eva y Adán— para hacer un análisis de lo íntimo en el que entran también Narciso y lo culposo.

Si pensamos en la intimidad como espacio clave para relacionarnos, el psicoanalista Santiago Lanza traza un mapa de las principales dificultades contemporáneas para el encuentro erótico en «La eventualidad del milagro». Y la escritora Magalí Etcherbarne parece responder a esto con su cuento «Que no pase más».

Sobre qué sucede cuando tendemos un puente hacia otro y cómo esto incluso puede salvarnos la vida escribe Facundo Verdun en «Cuánto podemos sentir sin vernos», un reportaje entrañable para este Mes de la Memoria sobre el lazo íntimo que formó una presa política secuestrada en La Tablada con una compañera, pero también con un guardia.

Sobre otros silencios, tabúes y la necesidad de sacar afuera escribe Carla Alves en «Cíclicas», una crónica tan desgarradora como necesaria sobre hormonas, salud mental y duelos en mujeres. También sobre salud escribe Federica Pérez en «Las túnicas del barrio», crónica en la que se mete en la vida de una policlínica y la figura de los médicos comunitarios y sus políticas de cercanía. Y el fotógrafo José Ignacio Gastañaga fue tras las creencias populares y privadas de luces malas y buenas en «Ánimas».

La escritora peruana Gabriela Wiener, gran buceadora del yo, estiró todos los límites para su libro Dicen de mí, en el que les pide a sus allegados que le digan cosas sobre ella. Aquí reproducimos la entrevista que le hace a su expsicóloga, muy reveladora, claro.

En esa misma línea, Laura Petrecca escribe sobre la francesa Sophie Calle, posiblemente la artista conceptual que más ha expuesto sus pudores impúdicamente, en «La artista espía», en tanto que en «El impulso primario», Liliana Heker busca en su memoria y su biografía para entender por qué y cómo se convirtió en escritora.

Siguiendo con el arte y las líneas que se cruzan, Gustavo Kreiman escribe en «Cuidados en escena» sobre la coordinación de intimidad, un rol relativamente nuevo y clave para garantizar que en los rodajes y las obras de teatro no se cometan abusos sexuales o psicológicos.

Y volviendo al principio, ¿la virtualidad nos expone o nos esconde aún más? Sobre las generaciones más jóvenes y su comportamiento en línea escriben Hernán Panessi en «Fantasmas en las redes» y Sofía Pinto Román en «Desnudas», que aborda cómo la inteligencia artificial se está usando, también, para sacarnos la ropa y exponer nuestros cuerpos, aunque sean de mentira.