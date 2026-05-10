Que no pase más

Desde que llegamos, hace una semana, Ramón usa todo el tiempo un sombrero de paja que encontró por ahí. A la mañana se lava la única remera que trajo y después va a buscar pan a la despensa que está en la ruta. Son dos kilómetros que hace a pie. Vuelve con una cerveza empezada en la mano y otra en una bolsa. En cuanto llega, la pone en la heladera. Cierra la puerta, cierra los ojos y se persigna.

Esta mañana salió a correr y yo me quedé en la cama tapada con la almohada para evitar la claridad. Lo escuché gritar «¡maldita forra de mierda!» cuando pasó debajo de mi ventana. Más tarde me dijo que estaba peleando con una avispa que lo perseguía. Me levanté y él ya había desayunado.

—Si querés lo hago de nuevo con vos.

Cortó dos rodajas de pan, sacó la manteca y la mermelada de la heladera y sirvió dos tazas de café. Nos sentamos en la galería del frente de la casa.

Desde acá podemos ver las sierras, los árboles, algunas casas lejos y el cielo. El cielo, el cielo, el cielo. El cielo tiene un protagonismo elemental. Es de donde llegan los imprevistos y también la alegría.

El verano en las sierras es igual de abrasador que en la llanura, pero ahora se suma que hace tres semanas que no llueve; el aire pesado hace fuerza y nos mete adentro. Cuando caminamos desde la casa hasta el río, vamos por un camino de tierra que no brilla, pero es de bronce. Yuyos altos y secos a los costados. Perros que nos salen a ladrar de puro aburrimiento. Si levantamos la vista del suelo, vemos al final de todo un borde rocoso, gris plomo. Nos sentimos diminutos, pero no es una novedad, en la ciudad es lo mismo.

***

Cuando nos conocimos, hace unos meses, nos abrazamos de golpe. Estábamos en la puerta de un boliche, hacía frío, no teníamos entradas y entonces empezamos. Yo estuve decidida y con los días cada vez más decidida. Nunca antes había visto a un hombre tan hermoso, y la belleza que te abraza no abunda.

Ahora ya me sé de memoria algunas cosas: la historia de su familia, el amor compacto que armamos, el orden de la vajilla en esta casa de la montaña y cuándo hay que sacar la basura hasta el poste de la entrada.

Enseguida las casas echan raíces en mi mente. Antes era más libre. Aprendía algo y si quería lo desechaba. En la casa en la que me crie también estaba rodeada de rutinas y coreografías ajustadas, pero las dirigían los otros. Desde que dejé de ser una adolescente, tengo la cabeza cercada por pensamientos de control que dependen exclusivamente de mí y manejo por autopistas internas en las que no puedo ni frenar ni desviarme.

Esta mañana el programa es el viento y no me deja escribir sin que se me vuelen las hojas. Es un cuaderno de ideas, un cuaderno que es mi descarga. La primera línea la robé: «El dulce tedio de la luna de miel». Me parece perfecta para describir estas vacaciones.

Una perra viene de vez en cuando. Debe vivir en las casas llegando al río. Es gorda, hermosa, dorada, es de esos perros que destellan salud. Viene y se tira al lado nuestro. Lo hace así, así nomás, llega y se echa y me da una envidia.

Es una perra que Ramón ya conoce porque estuvo antes acá. Esta casa es de sus tíos y a veces se la prestan. La primera vez vino solo, la segunda también, la tercera vez vino con su exnovia y ahora, esto.

Sus tíos nos escribieron en el mail con copia a los dos: «La montaña te acoge o te coge». También dijeron que iban a estar encantados de recibirnos y que estaban ansiosos por conocerme.

***

Inés y Luis vinieron a Córdoba en 1977 porque Luis no podía vivir más en Buenos Aires. Inés era maestra y pensaron que en cualquier lugar, pero no en Buenos Aires, iban a estar bien. Llegaron a Retiro y tiraron una moneda. Si salía cara se iban a Mendoza; si salía ceca, Córdoba. Cualquiera de las dos opciones los llevaría unidos, porque entre ellos no se jugaba la suerte. Del azar era la geografía, el precio del pasaje. ¿Ramón y yo vamos a estar unidos para siempre? Debe ser así, como hicieron ellos, que uno arma una familia. Encuentra un suelo y un olor y se agarra como un bicho a la cosa amada. Más tarde, a todo eso lo llamamos destino.

Cuando llegamos a la terminal de Calamuchita caminamos hasta la casa de Inés y Luis. Eran las siete de la mañana y por la calle no había nadie, así que caminamos como fantasmas y Ramón dijo que mirara el final de la calle, que se podía ver su espejismo favorito.

—El cielo naciendo del asfalto, ¿lo ves?

En la estación, Ramón le dio agua de su botella a un perro que, según él, se estaba deshidratando. Después nos siguió todo el camino y para cuando llegamos a la casa de sus tíos lo había bautizado El Ingeniero.

La casa de ellos está en el centro del pueblo, tiene dos pisos y frente de piedras. La entrada, con un caminito angosto y apretado de plantas, te hace sentir que te está chupando un bosque.

Nos sentamos en la cocina e Inés nos sirvió té frío que sacó de la heladera. Vi que tenía muchas jarras parecidas y en todas flotaban yuyos.

—Buenas pociones, Ine —le dijo Ramón.

Después, nos llevó hasta el supermercado del pueblo para comprar las provisiones y nos trajo hasta acá. Ramón bajó solo a la verdulería y nosotras nos quedamos esperando adentro del auto, con el aire acondicionado encendido. Fue un espacio muy nuevo en mi vida, porque estoy estrenando este noviazgo y porque no conocía a su tía. Mucho menos su auto y la intimidad cerebral que se genera en un ambiente así. Inés apagó la radio y miró para adelante. Había olor a madera y a pasto y yo tenía las puntas de los dedos de los pies heladas.

Mientras lo esperábamos, Inés me contó lo de la moneda en Retiro y sobre un incendio muy grande que hubo hace unos meses en la montaña. Fue un fuego que duró semanas y se tragó un montón de tierra y de árboles. Dijo que vivían en estado de alerta. Esperando, esperando todo el tiempo que el fuego no bajara hasta el pueblo. Que es una locura esperar tanto porque se te mezcla con estar deseando.

Después dijo que no es fácil vivir con un hombre. Lo dijo de la nada, porque yo casi ni había abierto la boca. Ni siquiera me preguntó dónde nos habíamos conocido y desde hacía cuánto estábamos juntos. Pero es la hermana de su mamá, su sangre, lo conoce desde chiquito y la imagen mental que construyó de él tiene dimensiones a las que todavía la mía no trepa.

Cuando aparecen las madres, las tías, las hermanas, es cuando realmente me meto. Como si adivinaran el futuro, guardando el manual de instrucciones del hijo. Pienso que saben antes que nosotros cómo va a salir todo. Los hijos tienen definiciones para presentar a sus madres. Dicen «mi mamá está rayada» o «mi mamá es una santa, sufre bocha por todos nosotros». O «mi mamá soportó todo lo de mi viejo con estoicismo». Y se creen que las guardan ahí, que las agarran.

No es fácil hacerse amiga de la madre; tal vez sea más fácil de una tía. Pero a veces se conquista algo, como la complicidad de un detalle vergonzoso. Se puede salir al balcón de su mundo y te convidan algo. Te dejan ver dos o tres miserias al acecho y después cierran la puerta. Pero siempre tienen algo en común con las otras, la estela de algo que resignaron, alguna propuesta de fuga guardada en un sobre como reliquia.

—No es fácil vivir con un hombre, pero no hay que pensarlo tanto —me dijo de la nada mientras veíamos a Ramón acercarse con las bolsas—. Después de todo la vida avanza, avanza sola. Lo único importante son los hijos, la salud mental y obsesionarse mucho y bien con algo que te guste. Mi obsesión son las plantas; ahora cuando te lleve a la casita te las muestro.

La casita es la casa en la montaña que nos prestaron. Una casa que Luis empezó a construir cuando su hijo ya se había ido a estudiar a Córdoba capital. Compraron la tierra cuando las tierras casi no tenían dueño. Alguien venía, decía «de acá hasta acá es mío» y le pagaba al municipio la plata que podía. Es arriesgado, porque un día pueden venir y reclamártela, pero eso nunca pasó y la experiencia ajena a veces juega a favor de la aventura. Cuando la terminaron, pensaron que iban a dejar el pueblo y se iban a asentar para siempre acá. Pero una espinita llevó a otra espinita y un día entraron en la cuenta de que no era fácil ser una persona de la montaña. Que los serranos son difíciles y cerrados. Y aunque hubiera casas más allá, luces en el horizonte que indicaran que hay otros humanos, estaban solos. Más solos que abajo en el pueblo. Así que dejaron esta casa para las visitas, para los fines de semana y para que Inés desplegara su obsesión por las plantas.

***

A Ramón le gusta quedarse desnudo. Después de comer, se tira en el piso frío de la cocina y espera que pasen las horas de fuego; así les dice. Usa unas ojotas negras muy viejas que encontró en el mismo ropero que el sombrero.

El segundo día no quiso matar un escorpión y nos peleamos. El bicho debía vivir en esta casa, escondido entre los muebles o en las rejillas del suelo. Pero nuestra presencia lo debe haber aturdido: los golpes en el suelo, la música, el agua en circulación. Cuando me estaba por poner una ojota, lo vi. Me podría haber picado un pie. Dije «¡Ramón, Ramón!», al menos para que lo viera.

—¿Qué querés que haga?

Discutimos con fuerza. No tanta, claro. No con la rabia de los años, la que se macera en la convivencia. Pero fue la primera pelea, la nariz del asunto.

Se negó a hacerme el favor de sacarlo de mi ojota, aun sabiendo lo peligroso que puede ser un animal así. Me dijo que lo estaba tratando como a un marido, que era una pesada. Para el final de la pelea, él trinaba.

Lo vi irse hacia el almacén. El sol estaba fuertísimo y se puso ese sombrero que le encanta y le da aire de hombre enraizado en el ambiente. De un hombre nacido y criado en las costumbres silvestres. Llevaba una rama en la mano con la que bateaba cosas. Antes de salir dijo «ahora vuelvo».

***

No puedo decir realmente cómo fueron esas horas de caminar por la casa descalza, alerta y buscando el escorpión. Ordené y limpié todas las superficies planas. Más tarde, Inés me dijo que ordenar es batallar contra uno mismo y limpiar, luchar contra la naturaleza. Las partículas estallaban en el aire y me imaginé a la luz asesinando ácaros.

No puedo decir realmente cómo fueron esas horas porque mi mente está a veces en el presente y casi siempre volando. Pienso que algo más grande se apodera de mí en las horas en las que espero que algo pase. ¿Es que deseo, como me dijo Inés, que algo malo llegue? Hay algo que siempre sé, pero cuando se devela, ya es tarde.

De a ratos, dejo de escribir por el viento.

Cuando él no está me parece escucharlo. ¿Qué si un día no vuelve? Lo extraño de una forma que podría llevar en silencio pero que al final me mataría.

De golpe apareció la perra con El Ingeniero, se empujaban y se mordían el lomo, se ladraban y saltaban como solo los perros saben. Cuando les pedí que se calmaran, se acostaron en la galería. A lo lejos se escuchaba a alguien tratando de arrancar una moto. Lo intentó cerca de treinta y siete veces, y al final se debe haber cansado. En el hueco del valle el llanto de ese motor nos agarró a todos. Lo supe: no importa dónde estuviera, Ramón también lo estaría escuchando.

Bajó el sol y me senté a esperarlo en la galería. Los perros, al lado. Y los tres lo vimos: el cielo comiéndose al cielo y todo el silencio de la última parte de la tarde entró, como una carta en un buzón, a la hora oscura de los grillos.

Cuando me desperté, Ramón estaba a mi lado. Sacó la lengua y me la pasó por un párpado. Abrí los ojos y tenía su cara pegada a la mía.

—¿Qué hacías, perro? —me dijo.

Cuando lo abracé me di cuenta de que había estado en el río porque tenía la malla mojada y el pelo húmedo.

***

Estos días hablamos de cualquier cosa. De un tipo al que se le metió una avispa en la garganta mientras corría con la boca medio abierta: la avispa lo picó y se murió ahogado porque se le inflamó la tráquea. Es una historia que sé porque la cuentan en mi familia, pero hay otras que exagero. Casi nunca invento, pero no puedo decir que no agrego mis cositas.

También hablamos de otras vidas, del viento caliente que emboba y de la radio local que tiene unas publicidades muy llamativas en las que el locutor enumera todos los productos que venden: cañas, reeles usados, reeles nuevos, mangueras, botas, anzuelos, tanzas, cuchillos, navajas, cortaplumas, pinzas, linternas, carpas, señuelos, canoas, chalecos salvavidas, boyas, boyas punteras, todo, toooodo en Muuuuundo Peeeeesca, Zenón Videla Dorna trescientos cuarenta, entre Aranguren y Roooojas.

Dormimos siestas largas. Cuando terminamos de comer se tira en el piso un rato hasta que se le enfría la espalda y después nos vamos a la cama. Son siestas que terminan húmedas porque el sol pega en el techo de chapa y abajo nosotros transpiramos. Mientras dormimos casi siempre él grita. Una vez se despertó pegando trompadas. Pero lo que más hace es hablar.

A la noche, a veces de la nada, me dice «pajarraco, ¿estás durmiendo?». También «hola, bolsita de huesos, despertate».

Le propuse que fuéramos a dormir al living, en la planta baja, pero dijo que con el calor y el aire pesado podemos alucinar y tener sueños de complejidad histórica. Que si me entrego, me entrego, me entrego, los sueños que tenga acá no me los voy a olvidar más porque me van a revelar algo.

A veces nos despertamos y ya es casi de noche. El cielo no se termina de cargar, pero le falta poco.

Me dijo que estaba convencido de que era un alma vieja. Y me preguntó si yo creía que algo así podía ser cierto. No se lo dije, pero estoy segura de lo contrario. Si las almas existen, la de él es joven, un alma nueva.

***

Un día, lo escuché decir una especie de rezo. Estaba en la parrilla, rascando la grasa con un papel de diario. No era hablar solo, tampoco un tarareo. Pero me llenó de pudor. Era como un tic, algo muy propio y descontrolado que se le estaba escapando.

Una amiga me contó una vez que su novio pensaba en voz alta. Había tenido problemas con una medicación y ahora ya estaba limpio, pero había quedado así, con la mente a la vista. Entonces se enteraba de todo lo que él pensaba de ella; solo tenía que seguirlo por la casa. Si él iba al baño, se acercaba a la puerta y se quedaba escuchando. A mí la historia me pareció aterradora, aunque un milagro, claro. ¿Qué haría yo si Ramón pensara en voz alta? ¿Cuánto puede durar una historia de amor si sabemos cuál es la verdad que nos une?

Ese día Ramón no salió de la casa. Revisó los placares y los baúles del altillo. Encontró una guitarra sin cuerdas, un equipo de música viejo y una freidora. Bajó el equipo a la cocina y lo desarmó. Se abrió una cerveza y se quedó sentado mirándolo.

—Así, descuartizado, parece cualquier cosa, ¿viste?

Lo veo sentado, concentrado en sus cosas, y me excita. Su cuerpo largo, la forma que tiene de sostener el cigarrillo y torcer la muñeca como un loco amanerado. Sus piernas flacas y largas cruzadas, como de goma.

Frente al equipo desarmado me pareció un genio sentado delante de su obra. Algo a lo que no sabe cómo llegó, pero que ahora le habla y le pide que lo defienda.

***

Las vacaciones nunca son muy placenteras. Menos cuando uno no conoce tanto al otro. Es todo medirse, medir, levantar los vasos y no hacer la cama para que no parezca que queremos estar en orden, en equilibrio con algo. Pero la naturaleza es rabiosa y deja todo lo peor a la vista.

Yo estoy siempre muy despierta. Estoy atenta a cualquier cambio de su ánimo, a lo que dice, hace y deja de hacer. Y lo mismo conmigo. Anoto esto: «Estar juntos es perseguirnos». Llevo el registro consciente y por escrito de las cosas que hacemos. Quiero congelar el día, el momento en el que las cosas cambian. Los días tienen vaivenes y las vidas, vaivenes más grandes. Yo sé que nada es siempre igual, y aunque me creo condenada a lo mismo, siempre lo mismo, un día todo se vuelca.

Ahora se me da por preparar té frío y junto hierbas del jardín que dejo flotando porque saborizan. Inés me dijo que hiciera eso y conserve. Hay hojas moradas como moretones que tienen sabor dulce, ramas escuálidas de hojas filosas que deshojo para poner lo amargo y unas verdes oscuras con forma de espada que parecen rayos.

Inés dice que las plantas son pequeños espejos. Que leyó de un filósofo que cualquier cosa del mundo es como un jardín lleno de plantas, pero que cada rama y cada hoja de esas ramas son más jardines llenos de plantas. Yo sé de esos pequeños embudos en los que las cosas se multiplican, porque, aunque no sé de filosofía, conozco la conversación y el deseo.

Cuando estoy cerca de él, pienso que hay algo que me falta, algo que no me alcanza, y después siento que me estorba y que podría asesinarlo de tanto que lo amo. A la noche, cuando nos acostamos desnudos, con la fuerza del calor y el olor de las plantas del jardín, me parece que estamos flotando. Su cuerpo es hermoso y frágil, una planta de propiedades inciertas. Si hiciera un té con sus brazos, sé que sería salado, pero de una sal que no da sed.

***

Ayer, cuando nos despertamos de la siesta, estaban Inés y Luis regando el jardín. Ya se estaba escondiendo el sol y el cielo se había puesto rosa. Hablaban bajo y entre ellos. Los escuché desde la ventana. Me apuré a vestirme y serví el té.

Nos sentamos los cuatro en la galería. Ramón tenía la cara hinchada de la siesta y transpiraba; se había puesto la remera y la malla. La perra se perseguía la cola como si no fuera de ella y Luis trataba de calmarla.

Miramos los árboles, tomamos té con azúcar y escuchamos un disco de Vinicius que nos trajo Luis para probar el equipo que Ramón había arreglado. Pensé que era una música de personas que están navegando. Una música de estabilidad en la melancolía, y lo anoté en mi cuaderno: el nombre de la canción, la fecha y lo de la melancolía como algo que también cuesta trabajo.

Cuando se fueron, Ramón dijo que se preparaba para el fuego. Pensé que hablaba del fuego del asado, pero no volvió sobre el tema. Fuimos a nadar al río y cuando llegamos no había nadie, ni vecinos ni pescadores, así que nos sacamos todo y yo hice pis en el agua. Me pareció una delicia esa sensación del pis hirviendo y el río helado. Me acordé de que cuando era chica lo hacía en el mar y la mente se me fue para una zona del pasado.

Ramón dijo que las tetas se me habían achicado como a él las bolas. Pero después de hundirme para hacerme la peinadita no lo vi más.

Me di vuelta y estaba en la orilla secándose la cabeza con la toalla que llevamos. Se puso las ojotas y se alejó como si estuviese yendo a buscar algo. Le grité su nombre tres veces, porque es la forma universal de interceptación mental, pero no se dio vuelta y siguió avanzando.

Lo perdí de vista. Los árboles en esa parte están todos juntos, como en patota, y no me dejaron ver nada.

Conté hasta diez y después de nuevo hasta diez. Conté para que pasara el tiempo, para no salir disparando atrás de él, para demostrarme que yo también tengo mis rarezas y que no me va a arrastrar con sus arranques.

Pero pasó el tiempo y no apareció. Caminé por la calle de tierra que separa los campos como un cable y se abre a la salida del balneario. «Esta es la densidad de las sorpresas», me dije. Van y vienen, y el tiempo del medio, el tiempo en el que esperamos que algo pase, tiene su propia música, un pase de manos entre el pálpito y el desconcierto.

Se me llenaron las ojotas de abrojos y empecé a sufrir, era insoportable. Por suerte la perra dorada salió a mi encuentro y me sentí aliviada. Por fin algo conocido en todo ese desierto.

Ramón no estaba en el camino ni tampoco en la casa.

Se hizo de noche y no había llegado. La llamé a Inés para ver si estaba con ellos. Me dijeron que no pero que me quedara en la casita, que venían a buscarme.

Dimos vueltas con el auto y recorrimos el pueblo y los bares y bordeamos el río. Me dejaron en la casita y se volvieron. Yo les dije que no tenía miedo y que estaba segura de que Ramón iba a volver en cualquier momento.

Hoy a la mañana me despertó el ruido del motor. Inés y Luis lo traían en el auto. Estaba sentado atrás de Luis como un detenido. Cuando bajaron nadie dijo nada, pero antes de llegar a la galería la escuché a Inés.

—Acá eso no, ¿me escuchaste? Acá no. El sábado vos y ella se vuelven a Buenos Aires.

Yo no pregunté, y para no hacerlo, hice una presión tan fuerte en la boca del estómago que me da miedo haber activado alguna enfermedad silenciosa, una costumbre marital. Pero estuve esperando sigilosa que esa nueva virtud mía hiciera efecto. Inés y Luis se alejaron al fondo del jardín y Ramón se fue a la despensa. Hace un rato volvió con vino y una bolsa con papas y dijo que iba a preparar ñoquis.

Anoto esto en mi cuaderno: «Este amor no tiene marcha atrás. Va a ser en una sola dirección, una bala hacia el futuro. Desenamorarme ahora sería como vaciar el río con las manos».

El sábado nos volvemos, pero ahora está cocinando los ñoquis y estamos escuchando una canción que dice «se tu queres que eu não chore mais, diga ao tempo que não passe mais». Esta noche va a llover. Lo dijeron en la radio y lo dijo Inés antes de irse.

—Mirá allá, Luis, atrás de las sierras, se viene.