EDITORIAL
Viaje hacia el mar | Ana Fornaro
CRÓNICA
¿Por qué el mar es tan divino? | Amanda Muñoz - Alessandro Maradei
ENSAYO
De sirenas y leviatanes | Ángeles Blanco - Federico Murro
REPORTAJE
El viaje de la ballena | Agustina Ramos y Natalia Concina
ENTREVISTA
Profundidad capitalista | Xabier Gangoiti
ENSAYO
La última frontera | Laureano Debat - Cateter
REPORTAJE
Los peligros de ser delfín | Martín Otheguy - Noe Cor
POESÍA
Corales | Laura Petrecca - Fran Cunha
REPORTAJE
Lo que el Falkor se llevó | Facundo Verdún - Martín Varela Umpiérrez
FOTORREPORTAJE
Nadar juntos | Guillermo Legaria
ENSAYO
Mientras la diosa aguarda | Salvador Neves - Noel de León
REPORTAJE
ENSAYO
Abismo y resplandor | Francisco Tomsich - Ximena Fontaiña