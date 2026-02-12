EDITORIAL

Personas | Ana Fornaro

Foto del mes | Mark Felix, AFP

PERFIL

Calma y guerrera | Federico Medina - Guillermo Legaria

ENSAYO

Detrás del antifaz | Diego Trerotola - Matías Pregliasco

ENSAYO

A brillar, mi amor | Lala Toutonian - Sofía Teperino

ENSAYO

Carnavales bárbaros | Dorothée Chouitem - Juan Purtscher

REPORTAJE

Cara de Instagram | Agustina Ramos - Lucía Franco

ENTREVISTA

Caretas democráticas | Martín Mosquera

ENSAYO

Elogio del disfraz | Betina González - Belén Valverde

REPORTAJE

Qué ves cuando me ves | Hernán Panessi - Juana Ghersa

FOTORREPORTAJE

Dicen que volvió la Falta | Alessandro Maradei

FICCIÓN

La máscara | Carlos Martínez Moreno - Lautaro Hourcade

ENSAYO

Monumento doble | Francisco Álvez Francese - Lautaro Hourcade

REVIEW

No pierdan de vista al chico | Geoffrey O'Brien

FICCIÓN

La señora Wakefield | Carlos Rehermann - Angelina Montero