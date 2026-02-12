EDITORIAL
Foto del mes | Mark Felix, AFP
PERFIL
Calma y guerrera | Federico Medina - Guillermo Legaria
ENSAYO
Detrás del antifaz | Diego Trerotola - Matías Pregliasco
ENSAYO
A brillar, mi amor | Lala Toutonian - Sofía Teperino
ENSAYO
Carnavales bárbaros | Dorothée Chouitem - Juan Purtscher
REPORTAJE
Cara de Instagram | Agustina Ramos - Lucía Franco
ENTREVISTA
Caretas democráticas | Martín Mosquera
ENSAYO
Elogio del disfraz | Betina González - Belén Valverde
REPORTAJE
Qué ves cuando me ves | Hernán Panessi - Juana Ghersa
FOTORREPORTAJE
Dicen que volvió la Falta | Alessandro Maradei
FICCIÓN
La máscara | Carlos Martínez Moreno - Lautaro Hourcade
ENSAYO
Monumento doble | Francisco Álvez Francese - Lautaro Hourcade
REVIEW
No pierdan de vista al chico | Geoffrey O'Brien