Novela | Amantísima, de Nicolás Alberte. Tusquets, 2021

De algún modo, hablar sobre esta obra es como hablar sobre la película Sexto sentido: se corre el riesgo de arruinarle la experiencia a quien todavía no se acercó a ella, cuando sería una experiencia muy recomendable. No es simple pavor pochoclero al spoiler, sino que cada detalle de Amantísima está orientado a inducir un tipo de lectura, mientras que la obligada pausa y la distancia seguramente produzcan un clic placentero.

La historia, en todo caso, es la de un grupo de huéspedes que se aloja en una posada serrana bastante new age durante un evento climático que los aísla, y está contada al modo de declaraciones ante una autoridad policial. Se trata de personas con antecedentes muy disímiles –hay hippie chic, historia esotérica, síndrome de impostor, deportología extrema, maternidad apocalíptica–, lo que le permite a Alberte desplegar una multitud de discursos arborescentes, contradictorios, enciclopédicos, e incluso algún hueco para el humor.

La novela fue Premio Nacional de Literatura en narrativa inédita en 2019, y es una fortuna que dos años después haya pasado por la imprenta.

JGL

Ensayo | Ángel Rama. Una vida en cartas. Correspondencia 1944-1983. Amparo Rama y Rosario Peyrou (editoras). Estuario, 2022

Rama (1926-1983) fue un portento de la esfera cultural nacional –escritor, crítico, investigador, docente, teórico– y la publicación en 2001 de su Diario: 1974-1983 dejaba entrever el torrente de actividad mental y afectiva con la que desplegó sus múltiples tareas. Ahora ese universo se expande con la publicación de una selección de su correspondencia (cerca de 400 cartas), que incluye entre sus destinatarios a compañeros de la Generación del 45 (Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, Idea Vilariño) y a figuras como Julio Cortázar, José Emilio Pacheco y Mario Vargas Llosa, entre otros. La publicación, de casi 900 páginas, incluye varias “subtramas”, al modo de la novela epistolar, prólogos de Peyrou y Beatriz Sarlo, y un trabajo exquisito con las notas al pie.

Novela | Revolución. De Arturo Pérez Reverte. Alfaguara, 2022

Otra novela de aventuras a cargo del prolífico Arturo Pérez Reverte, excorresponsal de guerra y actual académico de la lengua. Esta vez la acción está ambientada en el México de comienzos del siglo XX, cuando Pancho Villa y Emiliano Zapata hacían temblar el suelo a disparos de fusil y cascos de caballos al galope. El héroe, en esta oportunidad, es el joven ingeniero de minas español Martín Garret Ortiz, reconvertido por la fuerza de la urgencia en dinamitero. Como es habitual, hay romance, mucha violencia, astucia, coraje y, en honor al territorio del sur del río Bravo, mucho tequila.

Política | La fuerza de las ideas: la impronta del Estado batllista en la identidad nacional. De Julio M Sanguinetti. Taurus, 2022

Este es el libro de Sanguinetti que enfureció a veteranos del Partido Nacional y es fácil ver por qué: es un texto profundamente colorado, al punto de que, aunque su título haga referencia al batllismo, sitúa el origen de los aportes del partido casi un siglo antes, en la época independentista; Fructuoso Rivera es una figura clave en esta historia. Sanguinetti sistematiza y reflexiona sobre los evidentes avances impulsados por el batllismo, pero además coloca a sus adversarios blancos en el lugar de quienes ponen “palos en la rueda” al progresismo y la racionalidad. El mismo autor ocupa un lugar protagónico, fácilmente detectable ojeando la sección fotográfica.

Relatos | El pasado es un durazno sangrando. De Víctor Hugo Ortega C. Sujetos Editores, 2022

“Yugoslavia”, la historia de venganza que abre el libro, marca el tono de esta serie de cuentos: veloces, resueltos, de a rato cosmopolitas aunque siempre anclados en vidas de chilenos, y, como se aclara desde la tapa, enfocados en asuntos no resueltos. Este es el segundo libro del periodista y profesor chileno Ortega que publica Sujetos, y si bien las referencias a Uruguay ya no son tan explícitas como en el anterior, que se titulaba Elogio del maracanazo, todavía están allí.

Novela | Un lagarto se desprende la cola. De Pablo Silva Olazábal. Fin de Siglo, 2022

En su anterior obra, El run run de las cosas, Pablo Silva había creado a un escritor, Héctor Corvalán Ramos, que emprendía el relato de una serie de sueños poblados por autores notorios. Ahora, otra figura emprende una especie de biografía de Corvalán y se vuelven a mezclar las referencias comprobables –el texto se presenta como el “encargo” de un académico tucumano real– con la más pura ficción.

Novela | Las lunas de marzo. De Sofía Aguerre. Ediciones Urano, 2022

La narrativa para jóvenes adultos dejó de ser un fenómeno puntual, arrastrado por las ventas de Los juegos del hambre y otras sagas distópicas, para transformarse en puerta de entrada de muchos lectores y (por supuesto) fuente de contenido para adaptaciones audiovisuales. En habla hispana, uno de los sellos editoriales de referencia ha sido Puck, de Ediciones Urano, que acaba de publicar su primer título de una autora uruguaya. Sofía Aguerre (Montevideo, 1993) trae esta historia sobre una jovencita que debe convivir con un asesino y que incluye condimentos mágicos, como brujas y unas luciérnagas muy especiales.

Relatos | Mototaxi. De Rodolfo Santullo. Estuario, 2022

Rodolfo Santullo es más conocido en nuestras costas por sus novelas, pero tanto aquí como en Argentina ha trabajado con una cantidad impresionante de artistas en la elaboración de relatos gráficos. Su versatilidad no es solamente de formatos sino también de extensiones, como demuestra Mototaxi, esta colección de cuatro historias, escritas entre 2008 y 2020. Por supuesto que el de crímenes y otros delitos sigue siendo uno de sus géneros favoritos, y aquí queda demostrado, ya sea a bordo de un barco en el río Paraná, entre vecinos impacientes, en el interior del país o en la Triple Frontera.

Derecho | Diccionario jurídico popular. Aporte para la difusión del derecho en Uruguay. De Óscar López Goldaracena. Editorial DDHH, 2022

Tal como lo explica su autor en la primera página del volumen, el cometido de este libro es hacer accesibles para cualquiera las palabras y conceptos que tienen que ver con el mundo del Derecho, para que sirvan “de orientación al enfoque de problemas que se presentan en la vida cotidiana”. La hipótesis que está en la base del trabajo, que insumió muchos años de dedicación, es que aunque la ignorancia de la ley no exime a nadie de su cumplimiento, el conocimiento de sus términos y alcances no está disponible para todos. Organizado alfabéticamente como corresponde a un diccionario, el libro incluye y define una vasta cantidad de expresiones que a veces constituyen en sí mismas una figura penal (Asonada, Abuso de autoridad, Omisión contumacial de los deberes del cargo), otras veces describen circunstancias atenuantes o agravantes de los delitos, y muchas veces explican formas de nombrar estructuras o relaciones reguladas por el derecho que no necesariamente coinciden con el habla cotidiana.

Novela | El silbido del arquero. De Irene Vallejo. Random House, 2022

Con honestidad brutal la contratapa del libro ofrece una cita de Jaime Panqueva en la que se describe esta novela como “el remake polifónico de un clásico”. En efecto, Irene Vallejo, doctora en Filología Clásica, aprovecha sus conocimientos del mundo antiguo para reescribir en prosa y en una versión mucho más “amigable” para el lector contemporáneo nada menos que la Eneida, la monumental epopeya escrita por Virgilio, por encargo del emperador Augusto, en el siglo I antes de nuestra era. La historia de Eneas y Elisa de Tiro (también conocida como Dido), fundadora de Cartago, y de la misión encargada al troyano a través del fantasma de su esposa Creúsa, es recuperada en un texto de prosa eficaz y atrapante.

Novela | La jaula de los onas. De Carlos Gamerro. Alfaguara, 2022

En 1899, París prepara la gran Exposición Universal. El pabellón de Argentina es un orgulloso escaparate en el que el joven país aspira a mostrarse como una nación civilizada con gran potencial de desarrollo. Pero no muy lejos de allí, el empresario ballenero belga Maurice Maître se propone mostrar su propia exhibición de curiosidades provenientes del sur: una jaula en la que presenta a un grupo de indios selk’nam (u onas), capturados en Tierra del Fuego, como “antropófagos patagónicos”. La novela de Gamerro utiliza distintos registros narrativos (cartas, documentos judiciales, conversaciones, etcétera) y se ubica en varios escenarios para volver, ahora en clave de ficción, al problema del eje civilización/barbarie que estructura la literatura del Río de la Plata y que ya había estudiado, aunque en una obra de carácter académico, en el ensayo de 2015 Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina.