Dos años después de la primera edición, de Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos, el libro de Francesca Lessa y Sebastián Santana sobre la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur vuelve a editarse ampliado y actualizado. La investigadora italiana, profesora agregada de Relaciones Internacionales de las Américas en University College of London, y el dibujante, artista visual y diseñador gráfico argentino-uruguayo dialogaron con la diariaacerca de la nueva edición de la obra y sus contenidos.

Lessa contó que semanas atrás estuvo en la Universidad de Messina, en Italia, presentando el proyecto de la plataforma plancondor.org y llevó “una copia del libro, que obviamente en Italia no se consigue, y así circuló con los docentes y estudiantes, y aunque no estaba hablando del libro en particular, sino de la metodología de investigación, todo el mundo quedó fascinado con el libro porque le pareció que era una forma nueva, interesante, distinta, de intentar acercar nuevos públicos a este tema”. “Creemos que logramos el objetivo que nos propusimos, y la existencia de la segunda edición demuestra eso, que hubo una muy buena recepción del público de Uruguay. Hemos llavado copias a Argentina y Chile, donde no se consigue, ahí también tuvo buena recepción, pero no se puede conseguir por ahora”, agregó Lessa.

Epílogo Megacausa. Sebatián Santana

La nueva edición mantiene el diseño en un blanco y negro que no necesita ningún otro color, combinando textos e ilustraciones para contar de manera sintética y efectiva la historia del Plan Cóndor, que el 28 de noviembre cumplirá 50 años. Según el libro, ese día de 1975, delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron en Santiago de Chile establecer el Sistema Cóndor “para organizar su accionar futuro contra la subversión a nivel regional”. El firmante del acta de clausura de la primera reunión por Uruguay fue el coronel del Ejército José A Fons, subdirector del Servicio de Información de Defensa. El nombre Cóndor, en homenaje al ave símbolo nacional del país anfitrión, fue propuesto por la delegación uruguaya y aprobado por unanimidad.

Los hechos se van registrando de manera cronológica, pero agrupados en capítulos temáticos, empezando por el contexto geopolítico que rodeó al surgimiento de las dictaduras en América del Sur y a la coordinación represiva. Si se quiere conocer una minuciosa investigación sobre las víctimas del Plan Cóndor y acerca de los buscadores de justicia, se puede leer otro trabajo de Lessa: Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur.

Pero además de reeditar un Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos del que ya quedaban pocos ejemplares, esta segunda edición contiene los avances en los juicios que se vienen desarrollando en distintos países, “en particular el cierre del juicio Operación Cóndor en Chile, que terminó a finales de 2023, los avances en las causas de uruguayos en Argentina, en la causa en Uruguay”, que se espera “que finalmente arranque plenamente este año”, y “también algunos avances vinculados al tema del avión, que en realidad había sido el nuevo hallazgo principal”, expresó Lessa.

Verdad, avión en Uruguay. Sebastián Santana

El avión de Massera sigue en Melilla

Santana fue quien encontró en 2023 en el aeropuerto de Melilla el avión Hawker Siddeley HS-125, con matrícula 5-T-30/0653, que fue utilizado para el traslado clandestino de los detenidos desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo que fueron trasladados desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977. La aeronave, que fue utilizada por el almirante Emilio Massera, uno de los que encabezó la Junta Militar que tomó el poder en Argentina en marzo de 1976, ha sido objeto de una serie de peripecias judiciales que derivaron en el pedido de repatriación y luego en un exhorto de la justicia argentina que fue aceptado por la justicia uruguaya en abril de 2024. El avión que debe sortear algunas trabas legales y logísticas para su traslado está a la espera de que el gobierno de Argentina disponga de las medidas y recursos necesarios para cumplir el mandato judicial. En principio, según informó Santana, habría que expropiarlo, ya que pertenece a una persona, y luego trasladarlo a Argentina, lo cual no parece nada sencillo.

50 años del Plan Cóndor: “era pertinente sacar una nueva edición”

Para Santana, con la primera edición “pasó lo que precisamente pasa cuando un libro funciona, la gente lo empieza a recomendar, y lo compraron, y lo compraron más rápido de lo que esperábamos. Nuestra ilusión era que el público de mediana edad para abajo se enganchara con la propuesta editorial en particular, con el formato del libro, con este tema de cruzar imágenes con una carga emotiva, con información histórica totalmente chequeada, absolutamente corroborable y eso funcionó. Entonces este año es el aniversario 50 de la fundación del Cóndor, y entendíamos que era pertinente sacar una nueva edición”.

Redes Solidarias. Sebastian Santana

El ilustrador agregó que “es un libro que lo que hace es plantear el estado de situación, contar, incluso contar que no hubo avances es contar algo importante: ¿cómo puede ser que un juicio de la magnitud del juicio mega causa Cóndor, que iba a arrancar a principios del año pasado no haya tenido avances? Básicamente por las estrategias dilatorias de las defensas, de los represores, eso es algo que es muy importante”.

“En Uruguay está muy normalizado el aplazamiento aparentemente sin solución de la llegada a la justicia en estos temas. Nos hemos habituado como sociedad que cada tanto generan un pequeño movimiento. Tuviste 12 años de terrorismo de Estado, tenés decenas de desaparecidos, miles de torturados y secuestrados, y que no haya movimientos judiciales al respecto tendría que decir mucho más de lo que nos dice habitualmente, de lo que estamos habituados a entender como consecuencia de aquello”, reflexiona Santana.

Por su parte, Lessa fue consultada por el contexto político en la región, el advenimiento de gobiernos de ultraderecha y la construcción de un relato que niega o minimiza las desapariciones durante las dictaduras.

La investigadora recordó que “el negacionismo siempre estuvo, la forma principal de las dictaduras de responder a las denuncias de violaciones de derechos humanos siempre fue negarlas”, y agregó “dependiendo de los distintos gobiernos que se dieron, los grupos [negacionistas] han tenido más o menos espacio en que poder articular estos discursos. En esta coyuntura, en los últimos cinco, ocho años, han tenido cada vez más espacio, y justo fue este el contexto político en que empezamos con este proyecto, tanto del libro como el proyecto de plancondor.org, porque era justamente esta preocupación con la difusión”.

Sin embargo, para Lessa “las elecciones en Uruguay, donde vimos que Cabildo Abierto perdió a sus senadores”, demuestran que “no es algo lineal que estos grupos sí o sí tengan éxito, sino que también depende del contexto político, social y cultural”. “Pero si miramos a Chile, parece que es altamente probable que vaya a haber un gobierno de derecha. Quizá no de este estilo, como [Jair] Bolsonaro o [Javier] Milei. Y obviamente ahora, con el caso de Argentina, que fue un shock para todos, porque si había alguna pequeña certeza en estos temas, era el ejemplo de Argentina como un país innovador, tanto en la búsqueda de verdad, de justicia, de denuncias de los delitos, y ver, cómo en tan poco tiempo, porque son 18 meses que Milei es presidente, la rapidez y la profundidad de todos los cambios, retrocesos, recortes, destrucción de toda la institucionalización de las políticas de memoria, verdad y justicia. Realmente, yo nunca lo hubiese imaginado”.

El libro, dedicado a “la memoria de las víctimas del Cóndor, a sus familias y amistades, y a quienes trabajan de forma constante y tenaz para seguir buscando la verdad y lograr la justicia”, está a la venta por internet y en las librerías de Uruguay, por el momento. “Todavía no hemos pensado en la agenda de presentaciones, pero seguramente lo vamos a hacer en la segunda mitad del año para coincidir con el aniversario de los 50 años de la fundación del Cóndor, que es en noviembre”, comentó Lessa. Los autores también están buscando alternativas para la publicación del libro en Argentina, Chile y otros países latinoamericanos.

Santana destaca que la actualización presentada en la nueva edición no innova en materia de ilustraciones sino “sobre todo tiene que ver con la información histórica” y reflexiona: “los dibujos son opinión, de alguna manera, pero la información escrita es información histórica”. “Ahí hay una mezcla de canales, pero lo principal es la información histórica en términos de discusión y de debate público”, expresó.

Sobre la nueva información aportada al volumen, Lessa destacó que están los avances más recientes en materia de procesos, “desde la creación de la Fiscalía Especializada que fue reclamada por la sociedad civil, por el Observatorio [Luz Ibarburu], por muchos años, finalmente cuando se puso en funcionamiento, se ven los avances, y este avance de causas en presumario a causas en etapa de juicio, es algo importante”. “Entonces, quizás para que no sea todo tan negativo sobre la justicia, hubo avances, quizás la mayoría de los avances que quedaron reflejados en el libro son justamente estos movimientos de la justicia, porque más allá del paso del tiempo, de la lentitud, se están logrando cosas”, subrayó.