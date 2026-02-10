Hay canciones que forman parte del acervo cultural colectivo, que suenan a lo largo de las décadas, de las que la gente siempre conoce al menos una parte. Son esas que alguien toca cuando pedimos “una que sepamos todos”. El carnaval ha dado decenas de estas canciones históricas, ya clásicas.

El periodista y músico Martín Duarte se dedicó a seleccionar 21 de esas canciones carnavaleras, investigar el contexto histórico y sociopolítico en el que se escribieron, analizar su letra y su música, entrevistar a referentes y protagonistas y recuperar documentación que le permitieran acceder a esos mundos privados en los que nacieron estas piezas. Su trabajo se transformó en un libro: Una que sepamos todos. Canciones que marcaron la historia de la murga uruguaya (Penguin Random House, 2026).

El libro recorre décadas de historia musical carnavalera, desde 1932 hasta el 2000, con presentaciones, despedidas y algunos cuplés de murgas como La Milonga Nacional, Falta y Resto, La Línea Maginot, Araca la Cana y La Reina de la Teja, entre otras.

“En cada uno de los capítulos está el desarrollo de esa pregunta de por qué traspasaron fronteras esas canciones y no otras. Hay un énfasis también en las estructuras musicales, cómo se fueron armando, cuáles son las canciones originales que inspiraron a escribir sobre ellas, sobre todo en esta lógica del contrafactum en el que se apoya la murga, de utilizar una música preexistente y cambiarle la letra”, explicó el autor.

El libro Una que sepamos todos es parte del trabajo al que Duarte está abocado desde 2014 en el segmento homónimo del programa “Todo carnaval” de TV Ciudad, en el que “cada capítulo era la entrevista con los autores [de canciones murgueras icónicas] y hacer este ejercicio de [ver] cómo fueron compuestas, en qué contexto histórico y qué impacto tuvieron en la sociedad”.

Pasar del formato televisivo al escrito permitió que las historias tomaran “un formato más de crónica”, explicó Duarte: “Hay permisos que te da la escritura en el manejo del tiempo e incluso en el desarrollo de datos: te permite generar una narrativa y transmitir atmósferas”.

El vínculo del autor con el carnaval es profundo. De niño fue espectador. En 1997 asistió a talleres de murga en la cooperativa Vicman, donde vivía, impulsado por Pablo Pinocho Routin. Fue uno de los fundadores de Agarrate Catalina, en la que se encargó de la dirección escénica durante varios años, salió en A Contramano; cubrió como periodista el Teatro de Verano y formó parte del jurado del Concurso Oficial de Carnaval entre 2022 y 2024. En sus palabras: “El carnaval es parte de mi vida”.